Endless Love anticipazioni: Kemal mette in difficoltà Emir con la stampa, ecco come

Se c’è una cosa alla quale il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) tiene è la sua reputazione. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, Kemal Soydere (Burak Özçivit) punterà proprio su quella per mettere in difficoltà il suo nemico. E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Müjgan (Ayşen İnci), la madre dell’uomo che, per tutti quanti, è morta da oltre venticinque anni…

Endless Love, news: la madre di Emir sparisce nel nulla

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, la storyline prenderà il via nel momento in cui Kemal farà presente a Nihan (Neslihan Atagul) che il fratello gemello Ozan Sezin (Barış Alpaykut) potrebbe non essersi tolto la vita un anno prima. A quel punto, la donna deciderà di affiancare Kemal nelle sue personali investigazioni, ma dovrà prima levarsi di torno il sospettoso Emir, che la starà pedinando.

Proprio per questo, poco prima di incontrare una fotoreporter con degli scatti inediti sulla stanza dell’ospedale dove Ozan si è apparentemente suicidato, Soydere organizzerà un diversivo per allontanare Emir da Nihan: darà al fidatoZehir (Uğur Aslan) l’ordine di portare via Mujgan dalla casa in cui, essendo in coma, è stata relegata da anni. Un piano che riuscirà alla perfezione: appena Galip (Burak Sergen) lo avviserà della sparizione della madre, Emir abbandonerà il pedinamento di Nihan…

Endless Love, spoiler: Kemal mette in difficoltà Emir con la stampa

Comunque sia, le azioni di Kemal si spingeranno oltre: passate alcune ore, l’uomo manderà diversi giornalisti sotto casa di Emir, i quali assisteranno all’arrivo di Mujgan con un’ambulanza. La scena farà comprendere a tutti quanti che la signora Kozcuoğlu non è morta venticinque anni prima e che, quindi, Galip ha mentito.

Non a caso, il padre di Emir si troverà in forte difficoltà perché dovrà fornire agli inquirenti una spiegazione plausibile sulla messinscena della morte della moglie. Lo stesso Emir invece capirà di avere perso la sua credibilità agli occhi della stampa e, scartata la sorella Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) dalla lista dei sospettati, capirà che dietro a tutto quanto c’è lo zampino di Kemal.

Endless Love, trame: Emir riceve una pista da Kemal

Tra Emir e Kemal si creeranno quindi i presupposti per un teso faccia a faccia, con Kemal che svelerà a Emir di aver agito in quel modo, portando alla luce la verità su Mujgan, al fine di vendicarsi per l’incendio da lui ordinato nella barberia del padre Hüseyin Soydere (Orhan Güner).

Il discorso di Kemal non si fermerà però a questo: vi anticipiamo che l’architetto farà presente a Emir di avere rintracciato il medico curante di Mujgan, precisando che è in grado di raccontare una versione diversa sul presunto suicidio, non andato a buon fine, della donna. Tali parole faranno comprendere a Emir che deve fare il possibile per rintracciare il dottore… Seguici su Instagram.