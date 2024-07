Endless Love anticipazioni: Kemal scopre qualcosa di strano su Asu, ecco cosa

Nel futuro di Endless love, il suicidio sarà una mossa alquanto azzardata per Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk): un particolare accenderà infatti i sospetti di Kemal Soydere (Burak Ozcivit), che inizierà così ad indagare sul suo conto e scoprirà un particolare alquanto strano sul suo passato…

Endless Love, news: ecco perché Asu tenta il suicidio

Se avete letto i nostri precedenti post, sapete che Asu deciderà di farla finita nel momento in cui Kemal le confesserà che non smetterà mai di amare Nihan Sezin (Neslihan Atagul), motivo per il quale annullerà il loro imminente matrimonio. Sopraffatta dalla delusione, Asu non troverà quindi nessun motivo per andare avanti con la sua vita, ragione per la quale ingerirà un intero flacone di tranquillanti con l’intenzione di farla finita per sempre.

Tuttavia, la Alacahan verrà salvata in extremis dallo stesso Kemal, che si precipiterà da lei appena ascolterà il suo messaggio d’addio e intuirà quali sono le sue intenzioni. Così, Asu verrà portata d’urgenza in ospedale, dove verrà sottoposta ad una lavanda gastrica che, di fatto, azzererà qualsiasi rischio di morte. Bisognerà quindi fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito a questo avvenimento…

Endless Love, trame: Zeynep arrabbiata con Asu

In primis, una volta che verrà dimessa, Asu dovrà guardarsi le spalle dalla “cognata” Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Quest’ultima si troverà infatti ad assistere da lontano alla visita in ospedale che Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) farà alla “sorellina segreta” e, dato che non sarà a conoscenza del loro vero legame, fraintenderà tutto quanto ed inizierà a pensare che i due possano avere avviato una relazione segreta.

Comunque sia, appena Fehime (Zeyno Eracar) le prometterà che farà il possibile per far cambiare idea a Kemal affinché la sposi, Asu entrerà pericolosamente nel vortice dei sospetti del suo “amato”. Quando andrà a farle visita, Kemal troverà infatti tra le cose di Asu la stessa borsa vista a casa di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) nel periodo in cui erano sulle tracce del fratello segreto, mai ritrovato, di Emir.

Endless Love, spoiler: Kemal scopre qualcosa di strano su Asu

Nelle ore successive, Kemal ripenserà quindi a tutto ciò che Asu gli ha raccontato nel corso degli anni, compresa la morte dei suoi genitori avvenuta quando era soltanto una bambina. Dopo aver “corrotto” con del denaro un funzionario del comune nel quale la Alacahan è nata, Soydere entrerà dunque in possesso di tutti gli atti del padre e della madre donna ed è proprio lì che noterà un particolare non da poco.

Asu risulterà infatti nati nel 1991, ma uno dei suoi genitori – o presunto tale – sarà invece morto nel 1988. Una scoperta che potrebbe scoperchiare pericolosamente il “vaso di pandora” con tutte le menzogne raccontate da Asu, con la complicità del defunto “zio” Hakkı (Metin Coşkun), per portare avanti la sua guerra contro il padre Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen)… Seguici su Instagram.