Endless Love anticipazioni: Kemal vicino alla verità su Asu ed Emir

I segreti non restano tali a lungo, nemmeno nelle dizi turche. Nelle prossime puntate di Endless Love, una serie di eventi porterà infatti Kemal Soydere (Burak Ozcivit) a credere che la “fidanzata” Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) sia la sorella segreta del nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Proprio per questo, si avvarrà di una serie di alleati per fugare o confermare il suo terribile sospetto…

Endless Love, news: Kemal scopre qualcosa di strano su Asu

La faccenda inizierà quando Kemal comunicherà a Asu che non intende andare avanti con i preparativi delle loro nozze perché il suo cuore non smetterà mai di battere per Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Distrutta, la Alacahan cercherà quindi di farla finita ingerendo un intero flacone di tranquillanti, ma verrà messa in salvo proprio da Soydere.

Nel corso di una successiva visita, Kemal troverà dunque tra le cose di Asu una borsetta vista tempo prima a casa di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), l’intermediario del fratello segreto – mai scoperto – di Emir. In preda a mille dubbi, Soydere inizierà quindi ad investigare proprio su Asu, partendo dal suo certificato di nascita, dove troverà qualcosa di strano: uno dei suoi genitori risulterà morto nel 1988, mentre Asli è nata nel 1991. Un risvolto impossibile che farà pian piano unire tutti i tasselli del puzzle (o quasi) all’ingegnere…

Endless Love, spoiler: Kemal crede che Asu sia la sorella di Emir

In una successiva riunione, Kemal comunicherà a Nihan, Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) che qualcosa non va nei documenti di Asu e, senza farne mistero, riterrà possibile che sia proprio lei il parente misterioso di Emir che hanno cercato senza successo per tanto tempo.

In particolare, ripensando a tutti gli eventi avvenuti in passato, Kemal avrà come il sentore che il misterioso e presunto “amante” di Müjgan (Ayşen İnci), la madre di Emir, fosse proprio Hakkı Alacahan (Metin Coşkun), ossia l’unico che aveva i mezzi necessari per far passare Asu come sua nipote anche se non lo era. Dubbi su dubbi che Kemal vorrà però confermare. Non a caso partirà da un punto ben preciso…

Endless Love, trame: Kemal prova a tendere un tranello a Asu

Per cercare di fare uscire Asu allo scoperto, Kemal si presenterà nell’ufficio di Tufan e gli darà un bigliettino da consegnare al misterioso parente del Kozcuoğlu. Dati i contrasti sorti con la Alacahan, Tufan consegnerà però tale “missiva” a Emir, che ovviamente spiffererà tutto quanto ad Asu.

Nel bigliettino, Kemal avrà chiesto ad Asu di farsi vedere per aiutarlo a sconfiggere, una volta per tutte, Emir. Non è però affatto detto che tale strategia funzioni. La Alacahan uscirà infatti allo scoperto oppure capirà che la strana manovra di Soydere è una vera e propria trappola?