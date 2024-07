Endless Love: Kemal riprende il fidanzamento con Asu ma… | Anticipazioni

Mai accendere dei sospetti in Kemal Soydere (Burak Ozcivit). È in arrivo infatti un doppio gioco portato avanti dal protagonista nelle prossime puntate di Endless Love. Preso dal sospetto che Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) sia la sorella segreta di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) che ha cercato per settimane, l’ingegnere darà il via ad un vero e proprio piano per spingere la donna ad uscire allo scoperto…

Endless Love, news: i primi sospetti di Kemal sul conto di Asu

La storyline prenderà il via quando Kemal annuncerà a Asu che intende porre fine al loro fidanzamento perché è ancora innamorato di Nihan Sezin (Neslihan Atagül). A quel punto, la Alacahan non riuscirà a sopportare il dolore e tenterà di togliersi la vita ingerendo un intero flacone di tranquillanti.

Salvata in extremis da Kemal, che la porterà in ospedale (dove le faranno una lavanda gastrica), Asu innescherà però i sospetti dell’uomo grazie ad una borsetta. Soydere ricorderà infatti di averla vista a casa di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), l’intermediario del fratello segreto di Emir che non è mai riuscito a rintracciare.

A quel punto, anche se non avrà delle prove concrete, Kemal riunirà tutti i tasselli del puzzle quando scoprirà che uno dei genitori di Asu è morto nel 1988, mentre lei è nata nel 1991…

Endless Love, trame: Kemal crede che Asu sia la sorella di Emir

Eh sì: riportando alla mente tutte le contraddizioni nei comportamenti di Asu, Kemal non potrà infatti fare a meno di pensare che sia Asu il parente segreto di Emir che ha cercato per tanto tempo. Un sospetto che confiderà a Nihan, Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) e che diventerà sempre più concreto grazie ad un iniziativa della sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse).

Come vi abbiamo già raccontato, Zeynep si troverà infatti ad assistere ad una visita di Emir in ospedale a Asu e fraintenderà tutta quanta la situazione, credendo che i due siano amanti. Proprio per questo, convincerà l’ex commissario della omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay) ad incontrare il giornalista che, qualche settimana prima, aveva pubblicato su un giornale la fake news della gravidanza della Alacahan.

Appena il giornalista asserirà che è stato Emir a pagarlo per pubblicare la notizia, Zeynep consegnerà dunque la registrazione a Kemal, che a quel punto incrementerà i suoi sospetti sulla parentela tra Asu e il suo nemico numero uno…

Endless Love, spoiler: Kemal riprende il fidanzamento con Asu ma…

Occhio dunque alla successiva reazione di Kemal: possiamo infatti anticiparvi che l’uomo riprenderà il fidanzamento con Asu, dichiarando di essersi reso conto di tutti gli errori che ha fatto e che non intende più spezzarle il cuore. Scuse che Asu accetterà di buon grado e che verranno accolte con gioia da Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar), da sempre sostenitori del loro rapporto.

Tuttavia, l’intenzione di Kemal non sarà affatto quella di cercare di costruirsi un futuro sereno al fianco di Asu. L’uomo si sarà infatti riavvicinato a lei per osservarla meglio e capire se sia davvero la sorella di Emir. Insomma, anche stavolta tra Asu e Kemal non ci sarà nulla di romantico in ballo… Seguici su Instagram.