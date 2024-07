Endless Love: Nihan aggredisce Zeynep, ecco perché | Anticipazioni

Prima regola per andare d’accordo con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)? Non cercare di metterlo all’angolo. “Consiglio” che Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) dovrebbe avere già imparato, anche se non sembrerà così nelle puntate di Endless Love in onda su Canale 5 nei prossimi mesi.

Convinta che l’imprenditore abbia avviato una relazione con Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk), la sorella di Kemal (Burak Özçivit) compirà infatti una serie di mosse azzardate, che la porteranno a vivere un momento di forte tensione con Nihan Sezin (Neslihan Atagul)…

Endless Love, news: Asu tenta il suicidio e…

Tutto partirà nel momento in cui Kemal deciderà di lasciare Asu poiché si renderà conto del fatto che, nonostante tutto, continuerà ad amare per sempre Nihan. In preda al dolore e all’angoscia più totale, la Alacahan tenterà quindi di farla finita ingerendo un intero flacone di tranquillanti. A salvarla, fortunatamente, ci penserà Kemal, che la porterà in ospedale dove verrà sottoposta ad una lavanda gastrica.

A preoccuparsi per il gesto estremo di Asu sarà anche Emir, che andrà dunque in ospedale a trovare la sua “sorella segreta”. Un incontro che verrà osservato da lontano proprio da Zeynep, che fraintenderà tutta quanta la situazione e crederà che Kozcuoğlu e la Alacahan siano amanti. In preda alla gelosia, la Soydere tenterà quindi di minacciare Emir, ma la situazione le si ritorcerà contro…

Endless Love, trame: Nihan assiste ad uno scontro tra Emir e Zeynep

Eh sì: appena si dirà disposta a far sapere a Kemal della sua relazione – in realtà inesistente – con Asu, Emir non esiterà a minacciare Zeynep, svelandole che sa benissimo che per ben due volte è andata a trovare in ospedale Ozan Sezin (Barış Alpaykut) il giorno in cui è morto.

Dato che sarà realmente coinvolta nell’omicidio del marito, inizialmente fatto passare per suicidio, Zeynep tenterà quindi di mantenere la calma. Tuttavia, alla fine i sentimenti per Emir prenderanno il sopravvento e, in un’altra circostanza, riprenderà a minacciare di voler portare alla luce il suo legame con Asu.

Tra i due ormai ex amanti si verrà quindi a creare uno scontro piuttosto acceso che verrà intercettato da Nihan. A quel punto, per dimostrare alla moglie che non la sta tradendo e allo stesso tempo per spaventare la “ricattatrice”, l’uomo dirà una “mezza verità”.

In pratica, Emir farà presente a Nihan che sta soltanto investigando su quanto accaduto ad Ozan e le svelerà che Zeynep, nel giorno della morte, è andata a trovarlo in ospedale, al contrario di quanto ha sempre sostenuto con la polizia!

Endless Love, spoiler: Zeynep aggredita da Nihan

Nihan perderà dunque le staffe ed aggredirà Zeynep. Anche stavolta, ad evitare che la situazione degeneri sarà Emir. L’uomo farà presente a Nihan che Zeynep si è semplicemente limitata a far visita al marito. Eviterà, insomma, di dire alla moglie che la ragazza ha cercato di soffocare Ozan con un cuscino.

Una manovra con cui Emir spaventerà tantissimo Zeynep, convinta per pochi secondi che l'uomo stesse per incastrarla per l'omicidio. Non a caso, visibilmente preoccupata, Zeynep telefonerà al fratello Tarik (Ruzgar Ozgay): un passaggio che, forse, farà finalmente emergere quello che è davvero accaduto al povero Ozan…