Endless Love: Zeynep e Hakan beccati insieme, ecco da chi | Anticipazioni

La faida tra le cognate Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) e Banu Akmeriç (Çağla Demir) entrerà sempre più nel vivo nel corso delle prossime puntate di Endless Love. Ovviamente, il motivo del contendere sarà Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) e la storyline che si verrà a creare non mancherà di riservare diverse sorprese…

Endless Love, news: Zeynep e Banu, rissa in arrivo

L’apice massimo di tensione tra le due cognate, costrette a vivere sotto lo stesso tetto di casa Soydere, si verificherà infatti quando Banu comprenderà che Zeynep sta cercando di “sedurre” l’ex commissario della omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay) per fare ingelosire Emir.

Una verità, questa, che la moglie di Tarik (Ruzgar Aksoy) non esiterà a spiattellare in faccia a Zeynep, la quale non incasserà il colpo e le risponderà dicendo che ha scoperto che lei riceve ogni mese uno stipendio da un’azienda collegata ai Kozcuoğlu.

Si tratterà di un particolare di cui Tarik non sarà per niente a conoscenza e che darà modo a Zeynep di intuire che Banu sta ancora collaborando con il cattivo numero uno della soap. Per tale motivo, le due donne cominceranno a picchiarsi dando inizio ad una vera e propria rissa, che verrà bloccata sul nascere dall’arrivo di Fehime (Zeyno Eracar), da sempre restia ad accettare Banu come nuora…

Endless Love, trame: Banu dà una pista a Fehime

Non a caso, Fehime crederà alla versione di Zeynep, che le dirà di essere esplosa quando Banu le ha detto che sarebbe ora di trovarsi un nuovo marito, data la morte di Ozan Sezin (Barış Alpaykut) avvenuta l’anno precedente.

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, Banu non se ne starà con le mani in mano e, il giorno successivo, darà il via ad una vera e propria controffensiva ai danni della Soydere.

Consapevole del fatto che Zeynep ha un appuntamento con Hakan, Banu metterà una “pulce nell’orecchio” a Fehime e le farà presente che non è possibile che la figlia si stia recando al lavoro, visto che l’asilo nido è chiuso da diversi giorni. Insospettita, Fehime deciderà dunque di seguire Zeynep…

Endless Love, spoiler: Zeynep e Hakan beccati da Fehime

Agendo in tale maniera, Fehime si troverà ad assistere ad un incontro tra Zeynep e Hakan nei pressi di un bar; a sorpresa, la donna deciderà di farsi vedere dai due, facendo loro presente che non è giusto che si vedano di nascosto, in primis perché Zeynep, in quanto vedova, deve cercare di mettere a tacere il più possibile le malelingue.

A quel punto, per evitare di incorrere in domande scomode, Hakan deciderà di lasciare da sole Zeynep e Fehime, con quest’ultima che darà a sorpresa la benedizione sulla frequentazione tra la figlia e il poliziotto.

Anche in questo caso, Zeynep ci metterà però lo zampino: per evitare che le sue malefatte vengano scoperte, la ragazza chiederà a Fehime di non informare per il momento né il padre Hüseyin (Orhan Güner), né i fratelli Tarik e Kemal (Burak Özçivit) della sua frequentazione con Hakan. Condizione che, almeno per ora, Fehime vorrà rispettare… Seguici su Instagram.