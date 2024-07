La promessa, anticipazioni 11 luglio 2024: Jimena vuole chiudere la farsa del bambino

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 11 luglio 2024

Jana non ottiene la reazione che si aspettava quando fa vedere il ventaglio di Cruz a Manuel. Ci sono nuove ipotesi sulla sparizione di Ramona, ma Jana resta convinta che la scomparsa della donna non sia spontanea. Catalina e Pelayo sono sempre più affezionati e vicini, tanto che lei accoglie di buon grado la proposta del rampollo di produrre marmellate ed esportarle in tutta la Spagna. I due parlano con Alonso per ottenere la sua approvazione ma ciò finirà per avere conseguenze su Lope: a quest’ultimo la marchesa dirà di lasciare la cucina e di tornare a lavorare come lacchè. Lorenzo, stanco della monotonia della Promessa, comunica ad Alonso la sua intenzione di recarsi al casinò di Cordoba. Ma il marchese, che da pochissimo ha perso suo fratello non è d’accordo. Jimena non sopporta più tutte le attenzioni rivolte al suo inesistente bambino e decide di chiudere la questione… Seguici su Instagram.