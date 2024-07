La promessa, anticipazioni 12 luglio 2024: Jana convince Manuel ad affrontare Cruz

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 12 luglio 2024

Jimena vorrebbe dire a Manuel che ha perso il bambino, ma Abel le consiglia di attendere perché il marito potrebbe fiutare l’inganno. Alonso spiega a Cruz che Margarita ha ottenuto dei soldi per il disagio subito per visto l’annullamento del matrimonio di Martina. Quest’ultima dice a Simona che è arrabbiata perché Cruz ha tolto Lope dalla cucina, aggiungendo che sta soffrendo parecchio per la morte del padre. Jana fa vedere a Curro il ventaglio di Cruz trovato a casa di Ramona. Jana vorrebbe andare a parlare con Cruz ma Curro la frena. Jana comunque ne parla a Manuel e lo convince ad affrontare Cruz.

Jana si dimostra fredda verso Abel. Lorenzo vorrebbe organizzare una partita a poker nei saloni della tenuta. Cruz e Alonso alla fine accettano. Candela deve prendere una decisione e parla a Teresa e a Maria dei vantaggi e degli svantaggi di sposare Carlos. Pia sta male per l'accordo proposto da Cruz, ma dopo aver parlato con Jana e Romulo, pare che abbia deciso di accettarlo….