La promessa, anticipazioni 15 luglio 2024: Jimena finge di aver perso il bambino

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 15 luglio 2024

Manuel torna a parlare con la madre e le chiede lumi sul motivo per il quale il suo ventaglio fosse a casa di Ramona, ma Cruz dice semplicemente di esserla andata a trovare nel corso di una passeggiata e di averlo lasciato lì. Le grida di aiuto di Teresa portano il personale e Manuel nella stanza di Jimena, che appare sotto shock: una grande macchia di sangue nel suo letto fa temere il peggio. Abel arriva e subito caccia tutti dalla camera, in modo da poter visitare meglio Jimena.

Una volta soli, Abel si accerta che Jimena abbia seguito per filo e per segno le sue indicazioni, e per completare la messinscena le consiglia di fingere un raschiamento uterino. Pia svela a Romulo che intende affidare il bambino alle cure di Benigna, la moglie del mugnaio, avendo paura che Petra possa nuovamente fare del male al piccolo. Pia chiede inoltre a Romulo se possa essere il caso di proporre a Petra un accordo che serva ad appianare tutte le divergenze. Abel comunica l’aborto di Jimena e tutti restano sconfortati… Seguici su Instagram.