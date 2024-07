La promessa, anticipazioni 16 luglio 2024: il dolore di Manuel, il sollievo di Jimena…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 16 luglio 2024

Tutti a La Promessa piangono la perdita del figlio di Jimena, tranne proprio la diretta interessata, che finalmente può archiviare la faticosa farsa che ha tenuto in piedi negli ultimi mesi. Sia Abel che la madre chiedono però a Jimena di continuare a fingere dolore ancora per un po’, al fine di non destare sospetti. Colui che è veramente devastato è ovviamente l’ignaro Manuel, che Jana cerca di consolare. La notizia che Jimena potrà ancora concepire funge da generale sollievo, ma non per Manuel…

Margarita fa pressing su Lorenzo per farsi cedere la sua parte de La Promessa vinta al poker, ma Martina si infuria con sua madre per il suo atteggiamento sgradevole. Candela comunica che lascerà La Promessa per trasferirsi a Gijón con Carlos Orengo, ma svela a Simona che se ne andrà prima del previsto per non dover salutare i suoi colleghi. Teresa dice a Feliciano che deve stare lontano da sua sorella, ma lui non sembra essere intenzionato in tal senso. Pelayo ha trovato il primo cliente per la vendita di marmellate: un prestigioso albergo di Madrid…