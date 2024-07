La promessa, anticipazioni 17 luglio 2024: Abel giustifica con Jana lo strano gesto di Jimena

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 17 luglio 2024

Petra persuade Feliciano a consegnarle la busta con le istruzioni per l’acquisto dei vasetti di marmellata. Jimena scende per pranzare sotto lo sguardo stupito di tutti i presenti. Cruz e Manuel insistono affinché torni nella sua stanza a riposare. Lei accetta, accompagnata da Manuel e da sua madre Mercedes. Abel si unisce a loro e avvalora la necessità del riposo, considerando la delicatezza della situazione. Tuttavia, Cruz comincia a sospettare che Jimena non abbia realmente abortito e chiede a Petra di tenerla d’occhio.

Anche Jana è turbata dal vedere Jimena sorridere dopo l'aborto, mentre abbracciava Manuel. Confida il suo turbamento ad Abel, il quale la convince che ha frainteso il gesto. Jana va a consolare Manuel, disperato per la perdita del figlio. In quell'occasione, lui le racconta che sua madre è andata a salutare Ramona per riconoscenza dovuta a un episodio del passato. Anche Abel cerca di confortare l'amico…