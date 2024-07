La promessa, anticipazioni 18 luglio 2024: Lorenzo e la trappola per ingannare Margarita

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 18 luglio 2024

Il comportamento disinvolto di Jimena dopo l’aborto inizia a suscitare sospetti, specialmente in Cruz. Per questo motivo, Jimena e Mercedes decidono che Abel deve restare a La Promessa per coprirla. Cruz non è d’accordo, ma viene persuasa da Manuel.

Catalina e Pelayo continuano a gestire l’attività delle confetture e, nonostante ci sia una grande complicità tra i due, Catalina assicura al padre che sono soltanto amici. Candela mente a Carlos dicendogli che le piace sua figlia. In realtà non la sopporta, ma acconsente a fare uno sforzo per andare d’accordo con lei, dato l’amore che prova per il futuro marito e visto il matrimonio imminente.

Pia si congeda emotivamente da Diego in quanto presto lo affiderà a Benigna, la moglie del mugnaio, affinché si prenda cura di lui. Su richiesta di Cruz, Lorenzo, in complicità con il notaio, riesce a ideare una trappola per evitare che la quota della Promessa vada a Margarita: inserirà due clausole ingannevoli nel contratto…