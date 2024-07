La promessa, anticipazioni 19 luglio 2024: Manuel affronta Cruz

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 19 luglio 2024

Catalina e Pelayo organizzano un rinfresco per esprimere gratitudine alle donne del villaggio e alla servitù, che hanno collaborato alla produzione della marmellata. Petra avvisa Cruz, che si affretta a redarguire Catalina per la sua mancanza di tatto, data la recente perdita del bambino di Jimena. Manuel si rifugia nell’hangar e convoca Romulo per chiedergli se ci fosse un collegamento tra Cruz e Ramona; il maggiordomo gli spiega che Ramona era amica di una vecchia cameriera, Dolores, molto legata alla prima marchesa.

Manuel affronta Cruz insinuando che sia coinvolta nella scomparsa di Ramona. Dopo che Feliciano ha aiutato a prevenire il sabotaggio di Petra della consegna dei vasetti di marmellata, Lope e Salvador lo invitano a trascorrere la serata con loro. Petra cerca di dissuaderlo dal frequentarli, ma lui le comunica che non seguirà più i suoi piani. Mentre Petra sta per andarsene, le viene consegnata una missiva di Don Carlos. Margarita e Lorenzo si incontrano al fine di firmare il contratto….