La promessa, anticipazioni 2 luglio 2024: Margarita giura vendetta contro Cruz

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 2 luglio 2024

Abel ha visto Jana abbracciata a Manuel, ma non intende assolutamente mollare. Margarita se la prende con i marchesi per la morte di Fernando, dunque dice no a una veglia funebre allargata e la limita ai soli familiari. Pia sembra essere emotivamente esaurita; Romulo se ne accorge ma la sostiene. Cruz è preoccupata per il miglioramento di Ramona e vuole che Petra indaghi. Alonso, su richiesta di Margarita, fissa il funerale per il giorno dopo, di pomeriggio, cosa che lascia Romulo e la servitù sorpresi per la troppa fretta. Nonostante il volere di Margarita, Alonso ordina a Cruz di avvisare il duca Antonio, futuro genero di Fernando; Cruz promette che ci penserà lei. Martina è triste e rivela a Catalina di avere detto cose cattive al padre. Carlos Orengo dice a Candela che Simona è davvero un'amica e che la sosterrà sempre. Margarita promette vendetta contro Cruz al capezzale del marito…