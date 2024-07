La promessa, anticipazioni 20 luglio 2024: Carlos è partito senza Candela…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 20 luglio 2024

Per merito dell’intervento di Catalina, Margarita alla fine non firma il contratto che conteneva la clausola ingannevole inserita da Lorenzo per invalidare la cessione del 25% della proprietà. In privato, Cruz esorta il cognato a fare tutto il possibile per impedire il trasferimento della tenuta. Manuel, deluso dal matrimonio e dalla sua mancata paternità, decide di intraprendere un’azione per ritrovare la sua voglia di vivere, cosa che susciterà la rabbia di Jimena, la quale finge nuovamente una ricaduta.

Don Carlos scrive una lettera a Candela e parte per Gijón senza di lei. L’aiuto-cuoca dovrà accettare che la sua relazione con l’insegnante abbia subito quanto meno una pausa scomoda, se non una fine definitiva. Tuttavia, in fondo, è felice di aver ritrovato la sua “famiglia” tra i colleghi di lavoro. Pia riprende la normalità dopo aver lasciato Diego a casa di Beni. Per cominciare, cerca di trovare un equilibrio sereno con Petra, ma quest’ultima le rende tutto più complicato… Seguici su Instagram.