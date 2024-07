La promessa, anticipazioni 21 luglio 2024: Romulo è molto esigente con Mauro!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 21 luglio 2024

Il ritorno di Ramona a Lujan rappresenta un sollievo per Jana, nonostante permangano numerosi enigmi riguardo alla sua scomparsa. Curro la visita, ma il giovane troverà più domande che risposte. La sorprendente e rapida guarigione di Jimena continua a stupire Manuel, specialmente dopo la stravagante proposta della moglie di partire per un viaggio. Ciò che Manuel ignora è che Jimena e Cruz uniranno ancora una volta le loro forze per contrapporsi alla sua volontà.

Mauro è entusiasta all’idea di intraprendere il percorso per diventare maggiordomo, anche se don Romulo si rivela fin da subito molto esigente. Lope vive in un costante incubo da quando ha lasciato la cucina, ma almeno l’attività delle confetture sembra procedere bene. Catalina e Pelayo sono molto felici e sempre più uniti, nonostante il conte sembri avere intenzioni tutt’altro che benevole… Seguici su Instagram.