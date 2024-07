La promessa, anticipazioni 22 luglio 2024: nuova riunione per il contratto

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 22 luglio 2024

Cruz ordina a Pelayo dice di onorare il loro accordo, sposando Catalina e allontanandola dalla Promessa. Jana spiega a Curro che Ramona è stata rinvenuta nel bosco in una grotta. Jana nutre comunque dei dubbi sulla salute mentale di Ramona. Candela è in ansia perché non ha seguito Carlos e Simona le dice che può contare su di lei. Lorenzo, Margarita e Alonso si riuniscono per la firma del contratto modificato dal notaio. Manuel parla con Martina ma la trova tanto tanto affranta. Manuel le spiega che la perdita del bambino l’ha allontanato da Jimena.

Mauro cerca il giusto l'abbinamento dei vini e dice a Pia che pensa che Romulo intenda lasciare La Promessa. Alonso dice a Cruz che Manuel è intenzionato a riprendere a volare, ma Cruz gli risponde che è necessario arrivare a farlo rinunciare. Feliciano e Teresa sono sempre più vicini. Abel e Ramona si recano da Ramona per accertarsi delle sue condizioni: ha dei problemi di memoria. Petra ha un litigio con Teresa e le dice di stare lontana da Feliciano…