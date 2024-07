La promessa, anticipazioni 23 luglio 2024: Cruz e Jimena, falsa comprensione verso Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 23 luglio 2024

Abel discute con Jana riguardo alla salute mentale di Ramona, mostrando la sua preoccupazione. Feliciano mette in guardia Petra e le intima di non infastidire Teresa, minacciandola. Pelayo sorprende Catalina con una somma notevole di denaro, che sostiene provenga da un grande ordine di marmellate fatto da un rinomato hotel di Madrid. Mauro si sente sotto pressione a causa delle lezioni di Romulo. Alonso si congratula con la figlia e Pelayo per l'ottimo risultato ottenuto nel loro commercio. Cruz e Jimena esprimono comprensione verso Manuel dopo che Alonso li ha rimproverati, spiegando loro il suo diritto a volare. Tuttavia, gli eventi successivi dimostreranno il contrario…