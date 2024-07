La promessa, anticipazioni 3 luglio 2024: Salvador sta per togliere la benda…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 3 luglio 2024

Cruz accetta la proposta: sarà Petra a pagare per il sequestro di Diego al posto del “fratello” Feliciano, evitando quest’ultimo venga denunciato da Pia alla Guardia Civile. Cruz ricambia Petra con del denaro ed eccellenti referenze. Salvador è in procinto di togliere la benda all’occhio, il tutto in presenza di Lope e Maria. Mauro è felice del bacio con Teresa, che però gli fa capire amare Feliciano. Ramona rilegge la lettera di Dolores ai figli e capisce i problemi che ha creato non rivelando a Jana e Curro il contenuto della missiva. Pentita, chiede a Jana di tornare dopo due giorni con il fratello per una rivelazione fondamentale.

Mercedes incita Jimena a chiudere il discorso gravidanza fingendo un aborto naturale con del sangue rimediato, ma la giovane sembra non volerne sapere. Petra dice a Romulo e Pia che è stata solo lei a rapire Diego. Ma Pia non le crede, perché ha sentito chiaramente Feliciano che confessava la colpa. Ma Petra lo scagiona dalle accuse a carico. Abel insiste con Jana, che declina l'invito….