La promessa, anticipazioni 30 luglio 2024: Jimena affronta Manuel… e lui parte!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 30 luglio 2024

La festa in maschera prosegue e Maria Fernandez è diventata la vera protagonista del ballo senza che nessuno intuisca la sua vera identità, ovvero che sia una domestica. Grazie ai costumi e alle maschere, Manuel e Jana si lasciano andare alla loro passione, così come Catalina e Pelayo. Le voci su Manuel si diffondono sia tra i servitori che tra i nobili. Nessuno ha riconosciuto Jana, ma ciò che alimenta i pettegolezzi è che Manuel abbia danzato per tutta la sera con una sola donna.

Le chiacchiere arrivano fino a Jimena che, scoprendo che il marito ha ballato con una giovane bionda per l’intera festa, affronta Manuel con durezza. A questo punto, Manuel decide di prendere le distanze da lei e da Cruz, che continua a rimproverarlo. Così, a bordo del suo aereo, lascia La Promessa… anche se non partirà da solo! Anche Abel lascerà il palazzo dei Lujan per andare a soccorrere i feriti di un’esplosione in una raffineria di petrolio a Cordoba… Seguici su Instagram.