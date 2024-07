La promessa, anticipazioni 5 luglio 2024: Cruz esprime disappunto per la decisione di Alonso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 5 luglio 2024

Jimena chiede ad Abel di nascondere a Manuel la falsa gravidanza in cambio di tanti soldi, e lui dice di sì. Feliciano parla a Teresa di quello che è successo la notte del sequestro del piccolo Diego. Jana comunica a Curro la scomparsa di Ramona, ma i due non possono parlare a nessuno dell’accaduto per non rivelare il loro legame con la donna. Abel condivide la sua felicità con Manuel dopo aver cenato con Jana. Margarita continua ad avere dei dubbi sulle modalità che hanno portato alla morte di Fernando, e vuole vendetta.

Maria è molto dispiaciuta per il rapporto peggiorato con Lope e Salvador, e li chiama per chiarire la situazione. Alonso dice a Martina e Margarita che potranno rimanere alla tenuta per tutto il tempo che riterranno, ma Cruz – una volta informata – non ne è affatto contenta. Alonso annuncia ai suoi familiari l'arrivo di un ospite: il Duca Pelayo Gómez de la Serna.