La Promessa anticipazioni: Abel chiede a Jana di sposarlo!

Vi è mai capitato di provare a lasciare qualcuno e ricevere in cambio una proposta di nozze? È ciò che accadrà a Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Data la relazione extraconiugale avviata con l’amato Manuel de Lujan (Arturo Sancho), Jana proverà infatti a rompere con il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), il quale non darà ascolto alle sue parole e le chiederà di sposarlo…

La Promessa, news: Jana divisa tra Manuel e Abel

La faccenda si delineerà quando, poco dopo aver accettato la proposta di fidanzamento da Abel, Jana si troverà a trascorrere alcuni giorni al mare in compagnia di Manuel. A quel punto, la Exposito non se la sentirà di “tenere il piede in due scarpe” e, una volta che ritornerà a La Promessa, cercherà di lasciare Abel, precisando di non avere mai smesso di amare un uomo che appartiene al suo passato.

Inconsapevole del fatto che Abel sa benissimo che l’uomo di cui parla è Manuel, Jana cercherà di mantenere un rapporto d’amicizia col medico, che dal canto suo si rifiuterà di ascoltare le sue spiegazioni (anche quando la donna le dirà che deve dirgli qualcosa di estremamente importante circa i giorni che ha passato lontano dalla tenuta).

Ovviamente, l’intenzione di Jana sarà quella di comunicare ad Abel che non è stata in un ospedale ad assistere alcuni ammalati, ma il confronto verrà interrotto dall’improvviso malore del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent).

La Promessa, trame: gli strani comportamenti di Abel

Partendo da ciò, i telespettatori dovranno osservare con attenzione tutto quello che farà Abel: ad esempio, troverà il modo di parlare con Manuel, al fine di comunicargli che la sua relazione con Jana procede a gonfie vele. Parole che lasceranno “sorpreso” il marchesino, visto che la Exposito gli avrà già comunicato di aver interrotto la sua relazione col medico.

Fatto sta che Abel si comporterà in maniera estremamente dolce con Jana e una sera, durante un ennesimo tentativo di chiarimento portato avanti dalla donna, si renderà protagonista di un gesto decisamente “folle”…

La Promessa, spoiler: Abel chiede a Jana di sposarlo!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Abel si inginocchierà di fronte a Jana, che gli starà spiegando i motivi della loro rottura, e le chiederà di sposarlo! Visibilmente sorpresa e in imbarazzo, la Exposito domanderà più volte a Bueno di sollevarsi, specificando che non sta comprendendo ciò che vuole dirgli, ma il medico per tutta risposta le dirà di essere disposto ad andare avanti con lei perché l’uomo che dice di amare ormai appartiene al suo passato.

Convinto che le affinità che hanno in comune possano superare di gran lunga l’amore che Jana sente per un altro, Abel continuerà a farneticare nella speranza che la donna dica sì alla sua proposta nuziale. Consenso che ovviamente non arriverà, con Jana che rimanderà la conversazione ad un momento migliore visto che Abel non sembrerà disposto a ragionare. Un primo tassello che renderà la storyline ancora più complicata, data la strana e incomprensibile reazione del dottor Bueno… Seguici su Instagram.