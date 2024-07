La Promessa anticipazioni: Manuel e Jana, fuga romantica ma…

Un po’ di romanticismo non fa mai male, soprattutto all’interno di una telenovela, e infatti per i telespettatori de La Promessa è in arrivo una fuga romantica d’amore. Stanco di dover sottostare ai suoi doveri di “marchesino”, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) deciderà infatti di seguire un consiglio, non proprio disinteressato, della zia Margarita (Cristina Fernandez) e se la darà a gambe senza preavviso. Tuttavia deciderà di portare con sé la sua amata Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, news: ballo in maschera con “scandalo”

Tutto partirà da un ballo in maschera che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) organizzerà a La Promessa. Durante lo stesso, Manuel riconoscerà immediatamente Jana, infiltratasi tra gli invitati per seguire Maria Fernandez (Sara Molina), e si tratterrà a ballare con lei per tutta la sera, innescando il “gossip” degli altri presenti.

Tutti si chiederanno infatti chi fosse la donna in compagnia di Manuel, data l’assenza della moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), che preferirà non farsi vedere per portare avanti la bugia legata al falso aborto appena messo in scena. Un chiacchiericcio che indisporrà Cruz, tant’è che non esiterà a rimproverare Manuel richiamandolo alle sue responsabilità, ma stavolta il marchesino non si lascerà sopraffare dalla madre…

La Promessa, spoiler: la fuga romantica di Jana e Manuel

Come vi abbiamo già anticipato, Manuel seguirà alla lettera un consiglio di Margarita e deciderà di prendersi qualche giorno di pausa da La Promessa, poiché stanco del fatto che tutti sono attenti alle esigenze di Jimena quando anche lui ha perso di recente un figlio. Per questo, al fine di staccare del tutto la spina e vivere dei giorni felici con la persona che ama davvero, Manuel convincerà Jana a seguirlo in un viaggio con il suo aereo e, il mattino successivo, la porterà al mare.

Cruz e Jimena scopriranno quindi che Manuel se n’è andato via soltanto tramite una missiva, andando ovviamente in escandescenze. Il tutto mentre Manuel correrà felice con Jana in riva al mare, rinnovandole il suo amore. Un’atmosfera magica che però, ad un certo punto, rischierà di andare in frantumi…

La Promessa, trame: Jana e Manuel fanno l’amore

Jana si arrabbierà tantissimo quando Manuel gli confesserà che è riuscito a portarla via con sé raccontando una bugia alla governante Pia Adarre (Maria Castro). Nel momento in cui scoprirà che Pia la crede in ospedale a soccorrere le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto in una fabbrica a Cordoba, la Exposito se la prenderà tantissimo con il marchesino, sottolineando che avrebbe dovuto chiederle il permesso prima di mentire così spudoratamente alla Adarre.

Dopo ore di interminabili silenzi, nei quali battibeccheranno in continuazione, alla fine Manuel e Jana si lasceranno sopraffare dai forti sentimenti che sentono l’uno nei confronti dell’altra e, riappacificatisi, faranno l’amore in spiaggia.

Un vero e proprio trionfo del romanticismo che farà da contraltare alla follia di Jimena, la quale si porrà in maniera piuttosto forte contro Cruz, ignara esattamente come lei del luogo in cui si trova Manuel…