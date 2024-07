La Promessa anticipazioni: Catalina confessa a Martina che si sta innamorando di Pelayo

Un nuovo amore si farà strada nelle future puntate italiane de La Promessa… o forse no! Nelle prossime settimane, Catalina de Lujan (Carmen Asecas) inizierà infatti a passare tantissimo tempo con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), il conte di Anil, ma ignorerà un particolare importantissimo sull’uomo…

La Promessa, news: Pelayo arriva nella tenuta

Pelayo arriverà nella tenuta al fine di porgere le sue personali condoglianze ad Alonso (Manuel Regueiro) per la morte del fratello Fernando (Javier Collado); a sua volta colpito dal recente lutto dei genitori, venuti a mancare in seguito ad un fatale incidente stradale, Pelayo riceverà il permesso da Alonso di trattenersi alla tenuta finché non si sarà del tutto ripreso.

A quel punto, il Conte di Anil inizierà a vivere appieno a La Promessa, stringendo un legame piuttosto forte con Catalina, con la quale avvierà anche un commercio di marmellate che farà “fruttare” i conti della residenza. Una presenza, quella di Pelayo, che ad un certo punto sembrerà infastidire parecchio Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la quale cercherà di sabotare (senza riuscirci) l’attività imprenditoriale della figliastra e dell’ultimo arrivato. Tuttavia, tale volontà farà da apripista ad un grande colpo di scena…

La Promessa, trame: Cruz e l’alleanza segreta con Pelayo

Eh sì: possiamo anticiparvi che Pelayo sarà stato incaricato da Cruz di avvicinarsi a Catalina per sedurla e convincerla a sposarlo. La dark lady vorrà infatti allontanare la figliastra dalla tenuta poiché la considererà scomoda. Non a caso, Cruz non esiterà a strigliare in gran segreto Pelayo, poiché a suo dire non si starà impegnando abbastanza per portare a termine il compito che gli ha affidato.

Di fronte a tali rimostranze, Pelayo non si farà cogliere impreparato, visto che sottolineerà di stare facendo tutto il possibile per guadagnarsi la fiducia di Catalina e farla innamorare di lui, a partire dal “negozio” di marmellate. Un discorso che non convincerà per niente Cruz. Non a caso, la marchesa ricorderà al Conte di Anil che il suo soggiorno a La Promessa prima o poi dovrà terminare…

La Promessa, spoiler: Catalina confessa a Martina che si sta innamorando di Pelayo

Dato che non si farà scoraggiare, Pelayo continuerà quindi il suo piano di avvicinamento a Catalina, con la quale condividerà anche alcuni baci sulle labbra. Un corteggiamento che, nel giro di pochi episodi, sembrerà raggiungere il suo scopo: durante un momento di confidenze con la cugina Martina (Amparo Pinero), Catalina ammetterà che si sta innamorando di Pelayo, specificando di non avere mai incontrato un uomo dolce, sensibile e attento alle sue esigenze come il Conte di Anil.

Insomma, Catalina starà cadendo nell'inganno con tutte le scarpe, anche se la trama non mancherà di riservare diverse sorprese…