La Promessa anticipazioni: Cruz chiede a Lorenzo di allontanare Curro dalla tenuta!

Come reagirà la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel momento in cui avrà il forte sospetto che il “nipote” Curro de la Mata (Xavi Lock) abbia scoperto che il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) è suo padre? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa poiché la cattivona di turno non se ne starà ovviamente con le mani in mano…

La Promessa, news: Curro scopre che Alonso è suo padre

Come abbiamo potuto anticiparvi in precedenza, Curro apprenderà che Alonso è suo padre grazie ad una lettera custodita da Ramona (Inma Perez Quiros) e scritta tanti anni prima dalla madre Dolores (Anai Gonzalez). Accantonato lo shock iniziale (il giovane non aveva certo immaginato una parentela così grande con il marchese!), Curro terrà la notizia per sé e non parlerà della questione nemmeno con la fidata sorella Jana Exposito (Ana Garces).

Tuttavia, nei giorni successivi, il ragazzo utilizzerà qualsiasi tipo di pretesto per avvicinarsi ad Alonso, convincendo ad esempio Catalina (Carmen Asecas) a coinvolgerlo nella gestione dei conti de La Promessa. Quest’interesse improvviso per Alonso accederà un campanellino d’allarme in Cruz, che confiderà a Petra Arcos (Marga Martine) che probabilmente Curro ha scoperto, in qualche modo, chi è il suo vero padre.

La Promessa, trame: Alonso e Curro sempre più vicini

Turbata dall’eventualità, Cruz agirà quindi nel peggiore dei modi quando Alonso chiederà con successo a Curro di accompagnarlo in un importante viaggio d’affari. Disposta a tutto per evitare che la verità venga fuori, la Ezquerdo si confronterà con Petra sull’eventuale strategia da adottare, ma almeno per il momento vorrà andarci cauta, evitando di esporsi troppo contro Curro, per evitare che Alonso possa sospettare qualcosa.

Per tale ragione, Cruz penserà di chiedere aiuto al “cognato” Lorenzo (Guillermo Serrano), che a sua volta ignorerà il legame di parentela tra Alonso e Curro, pur essendo cosciente da tempo di non essere il padre del ragazzo. La Ezquerdo farà quindi a Lorenzo una richiesta ben precisa…

La Promessa, spoiler: Cruz chiede a Lorenzo di allontanare Curro dalla tenuta

Eh sì: nel bel mezzo di un dialogo, Cruz si dirà infastidita dalle continue intromissioni di Curro negli affari de La Promessa e domanderà a Lorenzo se stia ancora pensando di mandarlo in un collegio per garantirgli una maggiore istruzione. Appena il capitano dirà di no, Cruz sarà dunque più chiara e farà capire a Lorenzo che, in un modo o nell’altro, deve allontanare Curro dalla tenuta!

Un vero e proprio ordine che Cruz darà a Lorenzo per evitare che la verità venga a galla, ma come reagirà De La Mata? Ascolterà la richiesta della Ezquerdo oppure, insospettito, vorrà andare al fondo della questione per capire cosa veramente stia preoccupando così tanto la cognata?