La promessa, anticipazioni dal 21 al 27 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 21 a sabato 27 luglio 2024

Il ritorno di Ramona a Lujan è un sollievo per Jana, anche se ci sono ancora molti misteri che circondano la sua scomparsa. Curro va a trovarla, ma il ragazzo troverà più incognite che risposte. La misteriosa e rapida guarigione di Jimena continua a sorprendere Manuel, soprattutto dopo la stravagante proposta della moglie di partire per un viaggio. Quello che il ragazzo non sa è che Jimena e Cruz uniranno ancora una volta le loro forze per andare contro la sua volontà. Mauro è emozionato all’idea di intraprendere la strada per diventare maggiordomo, anche se don Romulo si dimostra da subito molto esigente. Lope vive in un incubo costante da quando non è più in cucina, ma almeno l’attività delle confetture sembra andare bene. Catalina e Pelayo sono molto felici e sempre più vicini, anche se il conte sembra avere delle intenzioni tutt’altro che benevole…

Cruz mette all’angolo Pelayo e gli dice di onorare il loro accordo: deve riuscire a sposare Catalina e deve allontanarla dalla Promessa. Jana riferisce a Curro che Ramona è stata ritrovata nel bosco in una grotta. Jana ha dei dubbi sulla salute mentale di Ramona. Candela è molto agitata perché non ha seguito Don Carlos. Simona le dice che può contare su di lei. Lorenzo, Margarita e Alonso si riuniscono per firmare il contratto modificato dal notaio. Manuel parla con Martina, che è visibilmente affranta. Manuel le confessa che la perdita del bambino l’ha allontanato da Jimena. Mauro studia l’abbinamento dei vini e dice a Pia che pensa che Romulo voglia lasciare La Promessa. Alonso dice a Cruz che Manuel vuole riprendere a volare, Cruz gli risponde che occorre farlo desistere. Feliciano e Teresa sono sempre più vicini. Abel e Ramona vanno a trovare Ramona per accertarsi delle sue condizioni: ha dei problemi di memoria. Petra litiga con Teresa e le dice di stare lontana da Feliciano…

Abel insiste con Jana sullo stato mentale di Ramona ed è preoccupato. Feliciano avvisa Petra di non molestare Teresa e la minaccia. Pelayo sorprende Catalina con una somma di denaro cospicua a suo dire frutto dell’ordine delle marmellate da parte di un noto hotel di Madrid. Mauro è sotto pressione per gli insegnamenti di Romulo. Alonso si congratula con la figlia e Pelayo per il risultato eccellente del loro commercio. Cruz e Jimena dichiarano comprensione a Manuel dopo una lavata di capo di Alonso che ha spiegato loro il suo diritto a volare. Ma i fatti le smentiranno.

Pia parla con Romulo nel tentativo di capire perché sia diventato più esigente con Mauro. L’uomo le rivela di cominciare ad avere troppi acciacchi e vuole istruire Mauro, nel caso in cui dovesse essere sostituito come maggiordomo. Manuel viene a sapere da Margarita che dietro il divieto di volare da parte della guardia civile c’è Jimena. Furioso, va a parlare con sua moglie che, al principio nega, ma poi ammette di essere lei la responsabile. La reazione di Manuel è molto dura. Candela è triste per l’assenza di Carlos, ma l’arrivo di una sua lettera le risolleva il morale. Abel confida a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e che sta aspettando una risposta. Jana informa Manuel di stare con Abel, nonostante non abbia ancora dato una risposta al dottore. Cruz decide di dare una festa in maschera e, dopo aver convinto suo marito, comincia ad istruire la servitù. Fra Petra e Feliciano c’è ancora freddezza.

Feliciano riceve da Funes la notizia della morte di suo padre. Manuel viola il divieto della guardia civile di volare, scatenando l’ira di Cruz e Jimena. Quest’ultima lo raggiunge nell’hangar, ma viene sorpresa da un atteggiamento poco amichevole di Manuel nei suoi confronti, stanco del suo atteggiamento. Romulo ottiene da Alonso il permesso di affidare i suoi incarichi di maggiordomo a Mauro per l’organizzazione della festa. Margarita, trovandosi in difficoltà nella gestione della sua quota de La Promessa, chiede aiuto ad Alonso, il quale si rifiuta sentendosi ingannato. Nel frattempo, Jana e Curro fanno visita a Ramona, nella speranza che l’anziana sia pronta a rivelare la verità, ma restando delusi dal suo farfugliare riguardo corteggiatori del passato. Jana accetta la proposta di fidanzamento di Abel, a patto che non la rivelino per il momento. Infine, Manuel viene raggiunto da Alonso, a cui confida di voler chiedere ad Jimena di abbandonare La Promessa.

Proseguono i preparativi per la festa in maschera e tutti i signori pensano a quale sarà il costume che indosseranno. Con l’avvicinarsi dell’evento, Mauro si ritrova sempre più messo sotto pressione da Romulo nella formazione come maggiordomo. Manuel è determinato a far tornare Jimena a casa dei genitori, e né Alonso e né Cruz riescono a convincerlo a recedere dai suoi propositi. Alonso cerca di farlo ragionare, mentre Cruz vuole inutilmente imporsi con la forza. Lope, che ha sviluppato un carattere scontroso da quando è stato escluso dalle cucine, critica il lavoro delle cuoche e Pia è costretta a rimproverarlo. Alonso si rifiuta di aiutare Margarita nella gestione della tenuta, anche se Catalina glielo chiede, ma è ancora offeso per via della partita a poker, un gesto a suo parere sconsiderato. Catalina è concentrata sul mercato delle marmellate e il suo rapporto con Pelayo è sempre più stretto, ma avrà una spiacevole sorpresa.

La lettera che riceve Simona è firmata da suo figlio Antonio, e non è stata scritta da Don Carlos, bensì dal suo vero figlio. L'unica persona con cui la cuoca può condividere la sua preoccupazione è Candela. La scomparsa del denaro ricavato dalla vendita delle marmellate smette presto di essere un mistero: Catalina scopre che è stata Cruz a prendere i soldi e a usarli per la festa in maschera. Manuel aggiorna Jana riguardo alla discussione con la madre su Ramona, ma poi hanno un piccolo battibecco. E mentre Abel è entusiasta di stare insieme a Jana, la ragazza non sprizza gioia da tutti i pori e glielo fa notare anche Maria. Mauro continua a lamentarsi della severità di Don Romulo, e questa volta anche Lope sarà costretto a dargli ragione. Lorenzo attua delle manovre per mettere Margarita in difficoltà con la gestione della tenuta, mentre lei stuzzica Cruz, agitando le acque tra Manuel e Jimena, e proponendo a Lope un lavoro nella capitale.