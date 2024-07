La promessa, anticipazioni dal 28 luglio al 3 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 28 luglio a sabato 3 agosto 2024

Salvador affronta Lope facendogli notare il suo comportamento strano, ma lui nega che ci sia qualcosa che non vada. Catalina dice a Pelayo che Cruz ha rubato gli incassi del primo ordine di marmellate per organizzare la festa in maschera. Lui affronta la marchesa chiedendole di restituire i soldi, ma lei lo minaccia di rivelare la sua missione di portare via Catalina da La Promessa. Don Romulo continua ad avere un comportamento duro con la servitù, e Pia gli parla per chiedergli spiegazioni, ma lui dice solo di essere concentrato sulla formazione di Mauro come maggiordomo. Catalina prova a parlare con Jimena per convincerla a partecipare alla festa, ma senza buon esito. Lope va in cucina per scusarsi con Simona e Candela per aver risposto male davanti a Pia, ed evita che Simona aggiunga altro sale alla besciamella, salvandole il piatto. Petra e Feliciano fanno ritorno alla tenuta. Curro va a scusarsi con Ramona, e quando lei esce nota un foglio sul pavimento.

Ramona sorprende Curro a leggere la lettera che rivela chi è il suo vero padre. Gliela strappa di mano e la getta nel fuoco. Curro mente e dichiara di non essere riuscito a leggere niente. Catalina presenta Tadeo a Margarita, dicendole che lui potrà aiutarla. Lei si rivela molto scettica, condizionata dallo strato sociale a cui l’uomo appartiene. Lope mette alle strette Simona, la quale gli confida che la lettera che ha ricevuto l’ha scritta veramente Antonio, suo figlio. Abel riceve una strana telefonata da uno sconosciuto. Abel e Manuel decidono di scambiarsi i travestimenti per la festa. Pelayo regala a Catalina una collana e la lusinga. Catalina va da Simona e le racconta di come lei e Pelayo si stiano innamorando. Mauro è preoccupato per la festa in maschera. Teme di non essere all’altezza del ruolo che gli è stato dato. Teresa lo rassicura e lo calma. Iniziata la festa, Margarita annuncia pubblicamente di aver preso possesso di un quarto della Promessa. Cruz si adira.

La festa in maschera continua e Maria Fernandez è diventata la vera regina del ballo senza che nessuno sospetti la sua vera identità e, quindi, che sia una domestica. Protetti anche dai costumi e dalle maschere, Manuel e Jana danno sfogo alla loro passione, proprio come Catalina e Pelayo. Le voci riguardo a Manuel corrono sia tra la servitù che tra i nobili. Nessuno ha identificato Jana, ma quello che suscita pettegolezzi è che Manuel abbia ballato tutta la sera con una sola donna. Le voci arrivano fino a Jimena, la quale, scoprendo che il marito ha ballato con una giovane bionda per tutta la festa, affronta a muso duro Manuel, che, a questo punto, decide di prendere le distanze da lei e da Cruz, che continua a rimproverarlo, e così, a bordo del suo aereo, lascia La Promessa… anche se non partirà da solo. Anche Abel lascia il palazzo dei Lujan in tempo per prendersi cura dei feriti in un’esplosione in una industria petrolifera a Cordoba.

Manuel e Jana atterrano su una spiaggia deserta e si godono finalmente il loro momento. Cruz è furiosa per il comportamento di suo figlio e lo diventa ancora di più quando scopre che e’ stata sua cognata Margarita a spingere Manuel ad allontanarsi dalla Promessa. Nel frattempo, Simona è ancora intenta a cercare una risposta alla lettera di suo figlio Antonio e sia Candela che Lope cercano di spronarla, soprattutto a dire la verità riguardo alla storia delle finte lettere scritte da don Carlos. Catalina e Pelayo sono sempre più affiatati, mentre Martina inizia ad avere gli stessi dubbi della cugina sulla condizione della donna nella società. Jimena è furiosa e si sfoga con i marchesi, rimproverandoli di non volerle dire la verità su Manuel. Mauro continua a fare progressi come apprendista maggiordomo ed è felice che don Romulo gli stia dando sempre più fiducia, ma presto la gioia del ragazzo viene oscurata da una triste scoperta che riguarda proprio il suo maestro.

Mauro prova a chiedere a Romulo perché ha spesso il fazzoletto macchiato di sangue. Romulo e Mauro si recano da Alonso, che loda Mauro per il suo impegno durante il ballo in maschera e Romulo per il servizio svolto in tutti gli anni passati alla Promessa. Jimena ha un attacco di nervi davanti a Cruz e Alonso, li accusa di non averla mai considerata. Tadeo umilia Lorenzo durante una partita a scacchi con Curro. Simona si lamenta per le critiche ricevute da Cruz sulla qualità del cibo servito al ballo in maschera. Alonso ha un diverbio con Catalina, che accusa Cruz di aver rubato i soldi destinati alle paghe dei lavoratori. Alonso dice a Catalina di essere felice per il suo rapporto con Pelayo. Ramona vorrebbe partire ma Curro la convince a restare fino al ritorno di Jana. Mercedes arriva all’improvviso alla tenuta e chiede spiegazioni a Cruz e ad Alonso per il loro comportamento con Jimena. Manuel e Jana fanno pace e alla fine Jana dice a Manuel che lo ama.

Mercedes arriva a La Promessa per difendere la figlia; Cruz finge di cadere dalle nuvole, per salvare le apparenze. Lope e Candela si aspettavano che Simona rivelasse a tutti l’espediente delle false lettere ricevute dai figli, ma la vergogna glielo impedisce. Jimena rivela a Mercedes che Manuel l’ha umiliata alla festa in maschera ballando con una invitata misteriosa vestita da Sherazade. Mercedes le promette che saprà imporgli il rispetto. Petra si scontra con Feliciano, stanco del suo astio verso il prossimo, e le dichiara di non fidarsi più. Pia porta il piccolo Diego a salutare tutti compreso Feliciano e Petra; lui accetta con slancio e apprezza la bontà della madre nei suoi confronti. Ramona invita Jana e Curro a cena, prima che lasci la casa, ma i ragazzi non riescono a sapere il motivo. Lope con gli avanzi della festa in maschera fa una cenetta a tre, con Salvador e Maria, che rafforza l’amicizia.

Catalina consegna a Simona e a Lope la loro paga per la produzione della marmellata, poiché Pelayo ha insistito affinché saldasse il debito anticipando il denaro di tasca propria. Jimena è furiosa con Manuel perché dopo il ballo in maschera è sparito e al suo rientro non ha dormito nella loro camera. La donna è convinta che suo marito sia andato via con la misteriosa ragazza con cui aveva ballato per tutta la sera. Maria scopre che Jana, in realtà, non era andata a Cordova per soccorrere i feriti, ma quando le chiede spiegazioni, Jana si rifiuta di parlare. Simona riceve una lettera di suo figlio Antonio che dice di accettare il suo invito e che presto giungerà a la Promessa. Simona è sconvolta, perché l’invito non e’ partito da lei. Feliciano racconta a Teresa quello che è successo con suo padre e Teresa arriva alla conclusione che la morte dell’uomo sia stato solo un incidente. Jana e Curro scoprono che Ramona è partita e ha lasciato loro una lettera. Seguici su Instagram.