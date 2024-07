La promessa, anticipazioni dal 4 al 10 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 4 a sabato 10 agosto 2024

Mercedes propone a Manuel di trasferirsi nel loro palazzo insieme ad Jimena, ma Manuel rifiuta categoricamente. Jana svela a Maria di essere andata sulla spiaggia con Manuel, e non a Cordoba a curare i feriti. Romulo, spinto dalla richiesta di Pia, chiede al marchese di restituire il suo ruolo al Lope, ma senza successo. In vista della partenza di Lope, Pelayo chiede il permesso a Catalina di chiamare il suo valletto, Jerome. Mauro trova a terra un fazzoletto sporco di sangue appartenente a Romulo, e nel restituirglielo trova il coraggio di chiedergli della sua salute. Non essendoci stata una conciliazione nella coppia, Mercedes chiede ad Jana di preparare i bagagli di Jimena, per tornare nel loro palazzo il prima possibile.

Il ritorno di Jimena a casa dei suoi genitori sarebbe un enorme scandalo e la Marchesa vuole evitarlo a tutti i costi. Jimena dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare, anche se lui è più innamorato che mai di Jana, e viceversa. Curro vuole avvicinarsi ad Alonso, per questo chiede a Catalina di occuparsi della contabilità de La Promessa. Nel frattempo, la figlia primogenita cerca di sfruttare ogni momento per stare con Pelayo. Nonostante gli sforzi di Romulo per far riassegnare Lope alle cucina e farlo restare alla tenuta, il giovane cuoco è deciso ad andare a lavorare a Madrid. Ma questa non è l’unica crisi nelle cucine: Simona è spaventata a morte per la visita di suo figlio. Pia, dopo essere venuta a conoscenza dei sospetti di Mauro, fa pressione su Romulo affinché dica la verità sui fazzoletti insanguinati, ma il maggiordomo ribadisce di non avere nulla. Martina fa lo stesso, sostenendo di essere in perfetta salute.

Martina dice di stare male a causa del senso di colpa che prova nei confronti del padre, ma Margarita è preoccupata e la fa visitare prima da Jana e poi da Abel. Entrambi pensano che il malessere sia legato al consumo eccessivo di alcol, ma Martina continua a negare di aver bevuto. Cruz cerca di mediare tra il figlio e la moglie, senza riuscire a impedire a Margarita di intromettersi ancora una volta negli affari di famiglia. Il che le porta a una discussione. Jimena pensa ancora che Manuel le stia nascondendo la natura del suo viaggio, quindi si rivolge a Maria e Teresa per scoprire qualcosa al riguardo. Jana e Manuel continuano a vedersi di nascosto, ma Maria mette in guardia Jana su Jimena. Nel frattempo, Curro, non avendo ricevuto il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta, decide di trascrivere di nascosto dei dati del libro contabile di Catalina, ma viene scoperto da Alonso.

Feliciano confida a Petra di aver svelato anche a Teresa la verità sull’omicidio di suo padre. Petra è preoccupata per le conseguenze. Alonso accetta di affidare la contabilità della Promessa a Curro, a patto che Cruz non lo scopra. Jimena si lamenta con Cruz del suo matrimonio con Manuel; Cruz la invita a giocare con astuzia per conquistarlo. In realtà Cruz non sopporta più la nuora e confida i suoi malumori a Lorenzo. Per tutta risposta, Lorenzo le ricorda che la fortuna dei de Lujan si regge proprio sul matrimonio tra Manuel e Jimena, pertanto la invita a fare buon viso e cattivo gioco con la nuora. Cruz, di conseguenza, si convince a voler fare di tutto per salvare il matrimonio di Manuel e Jimena ma Alonso crede che sia un caso perso. Maria decide di non confidare a Lope i suoi sentimenti e di lasciarlo partire. Mauro, messo alle strette da Alonso, gli rivela che Romulo potrebbe avere dei problemi di salute. Alonso si preoccupa.

In vista del suo arrivo a La Promessa sotto mentite spoglie, Jeronimo chiede informazioni a Pelayo riguardo alla servitù che sta per conoscere e sulle persone da cui dovrà stare in guardia. Jimena, sospettosa per l’assenza del marito dei giorni precedenti, cerca di sedurlo per riavvicinarsi a lui, ma Manuel le dice che non può darle quello che vuole. Cruz è sospettosa per via dell’interesse improvviso di Curro per la gestione della tenuta, e Petra va da Don Romulo nella speranza di saperne di più. Jeronimo arriva alla tenuta e Pelayo lo presenta a Catalina come il suo valletto personale. Lope saluta i suoi amici prima di partire e raccoglie le attestazioni di stima di tutti. Curro sorprende Martina che esce dalla tenuta nel cuore della notte. Abel va da Romulo per visitarlo, ma il maggiordomo si rifiuta e dice di non aver bisogno di alcun controllo. Feliciano confessa a Teresa di voler andare a parlare con la Guardia Civile.

La marchesa inizia ad avere dei sospetti in merito all’improvviso avvicinamento di Curro a suo marito Alonso e incarica Petra di indagare. Il matrimonio di Manuel e Jimena entra nuovamente in crisi quando la donna organizza un pranzo a casa dei suoi genitori senza prima consultare il marito. Manuel sopporta stoicamente, ma per quanto potrà farlo ancora? Simona finalmente confessa che le lettere dei suoi figli erano false e che il loro vero autore non era altro che il maestro Don Carlos. La servitù reagisce in modo del tutto inaspettato e Simona è molto lusingata dall’affetto dimostratole. Purtroppo, però, è l’arrivo di suo figlio alla Promessa a metterla davvero in difficoltà. Romulo continua a lavorare, ignaro della gravità della sua malattia, e Abel e Jana intervengono affinché il maggiordomo non subisca una ricaduta che potrebbe essergli fatale. Jana finalmente si decide a interrompere la relazione con Abel.

Dopo il grave svenimento di Romulo, Abel gli diagnostica una malattia polmonare che sarebbe stata lieve se fosse stata curata in tempo. Ciò non sembra allarmare il maggiordomo, che intende proseguire la sua attività come se nulla fosse accaduto. Jimena cambia atteggiamento, mostrandosi vicina a Manuel e comprensiva con lui, cosa che non solo preoccuperà il giovane, ma incuriosirà i Marchesi. Infatti Jimena, sapendo quanto Manuel vada pazzo per i tartufi bianchi, se li fa mandare da un'amica che vive in Piemonte, in Italia, e fa preparare dalla cucina degli squisiti canape. Ma Manuel continua a non essere disposto ad accettare compromessi. Jana confessa ad Abel che non solo non era a Cordoba, ma che c'è anche un altro uomo nella sua vita. Il medico si dimostra comprensivo e Jana si sente molto sollevata. I tentativi di Curro di avvicinarsi ad Alonso danno i loro frutti quando il Marchese lo invita ad andare con lui a Puebla de Tera per un viaggio d'affari.