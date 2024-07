La promessa, anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 7 a sabato 13 luglio 2024

A La Promessa arriva la visita inaspettata di Antonio e del Conte de Anil. Cruz scopre che Margherita era al corrente dell’arrivo di Antonio ed è molto risentita. Continuano le ricerche di Ramona e Curro vorrebbe partecipare, ma Lorenzo glielo vieta. Martina dice ad Antonio che devono andare avanti con il fidanzamento e lui tenta di baciarla. Don Carlos è particolarmente triste e sembra abbia una cosa importante da confidare a Simona. Lorenzo dice a Cruz che forse Margarita sospetta del suo coinvolgimento nella morte di Fernando. Jimena decide di fare un bagno al fiume e poi facendo dei passi di danza cade davanti a Manuel e Catalina…

Jimena accenna dei passi di ballo e cade, suscitando la preoccupazione di tutti. Abel viene convocato per visitarla. Alonso comunica a Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona anche nei territori de La Promessa. Manuel e Curro si propongono di partecipare alle ricerche, ma lei si oppone fermamente. Curro dice a Jana di non essere riuscito ad andare a casa di Ramona per cercare il fazzoletto che ha lasciato, e lei lo tranquillizza dicendogli che proverà a farlo lei. Margarita dice a Martina di sedurre Antonio de Carvajal y Cifuentes pur di accelerare i tempi del fidanzamento e del matrimonio. Mentre Antonio è al telefono viene sorpreso dall’arrivo di Curro, che si insospettisce la chiusura improvvisa della comunicazione, e lo dice a Martina, che però pensa che Curro voglia solo allontanarla da Antonio. Margarita dice a Cruz che sospetta che ci sia lei dietro la morte del marito, e convoca Feliciano a sostegno della sua tesi.

Antonio de Carvajal y Cifuentes confessa a Martina che non ci sarà alcun matrimonio perché lei non ha ottenuto l’approvazione dei duchi. E dopo aver dato alla giovane una grossa busta di denaro come risarcimento, lascia La Promessa. Il rifiuto dei duchi ferisce Martina e lascia Margarita sbigottita e in una brutta posizione con Cruz. Intanto, la Marchesa è indignata e in ansia per il ricatto di Pia e per le prove che potrebbe avere. Abel assicura che Jimena sta benissimo dopo la caduta, ma la famiglia continua a essere molto preoccupata per lei e il suo strano comportamento. Le ricerche per trovare Ramona continuano e Lope trova il sacchetto delle erbe da cui lei non si separa mai. Le prospettive di ritrovarla diventano sempre meno promettenti. Su richiesta del padre, Catalina cerca di essere amichevole con il conte Pelayo. Mentre in cucina c’è tensione tra Simona e Candela. Alla fine la marchesa accetta il ricatto di Pia.

Il ricatto di Pia nei confronti della Marchesa non va secondo i piani. La Marchesa, sibillina, ha imposto un’altra condizione per accettare la proposta di Pia. E non è altro che il ritorno di Petra. Pia si ritrova tra l’incudine e il martello. Simona racconta a Lope la causa dello strano comportamento di Carlos con Candela. Quest’ultima sbaglia, pensando che ciò abbia a che fare con l’impazienza dell’insegnante per il suo futuro matrimonio. Jana parla solo con Maria della scoperta del ventaglio di Cruz nella casa di Ramona e decide di andare da Manuel perché faccia qualcosa per far ritrovare Ramona. Tutto fa pensare che dietro la scomparsa della donna ci sia la Marchesa. Jimena continua con la sua energica euforia anche se, da sola, smette di fingere e non riesce a nascondere la profonda tristezza che deriva dal sapere che tutto cambierà per lei non appena metterà fine alla sua falsa gravidanza. Alonso offre il suo aiuto a Margarita per gestire l’eredita’ del fratello Fernando, ma…

Jana non ottiene la reazione che sperava quando mostra il ventaglio di Cruz a Manuel. Appaiono nuove ipotesi sulla scomparsa di Ramona, ma Jana rimane convinta che la donna non se ne sia andata di sua spontanea volontà. La vicinanza tra Catalina e Pelayo è sempre più evidente, tanto che la donna accetta la proposta del giovane conte di produrre marmellate su larga scala per esportarle in tutta la Penisola. I due parlano con il marchese per ottenere la sua approvazione, senza sapere che ciò avrà conseguenze indesiderate per il povero Lope, poiché la marchesa gli ordina di lasciare la cucina e di tornare a lavorare come valletto. Lorenzo, annoiato dalla monotonia della Promessa, annuncia ad Alonso la sua intenzione di andare al casino’ di Cordoba. Ma il marchese si oppone, perché ha appena perso suo fratello. Jimena non sopporta più tutte le attenzioni rivolte al suo presunto bambino e così decide di mettere fine a questa farsa.

Jimena vorrebbe comunicare a Manuel che ha perso il bambino, ma Abel le dice di aspettare perché Manuel potrebbe scoprire l’inganno. Alonso comunica a Cruz che Margarita ha ricevuto dei soldi per il disagio subito per l’annullamento del matrimonio. Martina si confida con Simona e le dice che è molto contrariata perché Cruz ha tolto Lope dalla cucina. Le dice inoltre che sta soffrendo molto per la morte del padre. Jana mostra a Curro il ventaglio di Cruz rinvenuto a casa di Ramona. Jana vorrebbe andare da Cruz ma Curro la frena. Jana lo dice a Manuel e lo convince ad affrontare Cruz. Jana si dimostra fredda nei confronti di Abel. Lorenzo propone di organizzare una partita a poker nei saloni della tenuta. Cruz e Alonso alla fine accettano. Candela deve prendere una decisione ed espone a Teresa e a Maria i vantaggi e gli svantaggi di sposare Carlos. Pia è molto turbata per l’accordo proposto da Cruz ma dopo aver parlato con Jana e Romulo, sembra che abbia deciso di accettarlo.

Pia firma in lacrime il contratto di Cruz, salva il posto di governante, ma rinuncia a denunciare Petra. Manuel è inquieto per la scomparsa di Ramona e interroga Cruz che non apprezza. Abel rilancia con Jana perché la relazione è ad un punto morto. Lorenzo organizza una partita a poker con giocatori esperti. I giovani cercano una via di fuga, l'unica alternativa è la veglia per la Vergine di Lujan. Catalina attacca Cruz per avere allontanato Lope dalla cucina, la accusa di avere l'unico scopo di rovinare il commercio di marmellate con il conte de Anil. Tra lei e il conte nascerà qualcosa. Simona sgrida don Orengo e lo invita a dire subito la verità a Candela. Cruz riceve il contratto firmato da Pia, le chiede di richiamare subito Petra, ma ricorda a Pia che l'ha sfidata e sarà sua nemica giurata. Lorenzo inizia la partita a poker ma si presenta un'ospite inatteso: Margarita. Sulle prime perde, illudendo gli uomini, infine li scarta e resta solo il capitano.