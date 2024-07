La Promessa anticipazioni: Feliciano, a cosa porteranno le indagini sulla morte del padre?

Toh, chi si rivede! Un volto noto è di ritorno a La Promessa. Negli episodi italiani in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno infatti modo di assistere al ritorno del sergente Conrado Funes (Rafa de Vera). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: il segreto di Feliciano

La storyline prenderà il via quando, con le lacrime agli occhi, Feliciano Arcos (Marcos Orengo) confesserà alla sua “amata” Teresa Villamil (Andrea del Rio) di essersi macchiato dell’omicidio del padre poco tempo prima di arrivare a La Promessa. Entrando più nel dettaglio della questione, Feliciano dirà dunque a Teresa di aver assassinato il padre per sbaglio durante un litigio (non avvisando le autorità appena si è reso conto della sua morte).

Una confessione che, nel giro di pochi giorni, Feliciano riserverà anche alla “sorella” Petra (Marga Martinez), la quale lo inviterà a non costituirsi alle autorità, come invece vorrebbe, ricordandogli che il padre non ha fatto altro che vessarlo per tutta la vita e, in fondo, ha avuto ciò che si meritava. Tuttavia, il giovane Arcos continuerà a sentirsi completamente assalito dai sensi di colpa e vorrà “liberarsi dal peso” che sente. Situazione che porterà Petra a scontrarsi con Teresa…

La Promessa, trame: Feliciano vuole costituirsi ma…

Eh sì: da un lato Teresa spingerà Feliciano a rivolgersi alle autorità, confidando nel fatto che le indagini dimostreranno che il padre è morto per via di uno sfortunato incidente; dall’altro Petra non vorrà che il “figlio segreto” si esponga al rischio di essere arrestato e scoraggerà Feliciano dall’andare alla guardia civile, come invece Teresa vorrebbe.

Una situazione decisamente in bilico, che sembrerà mettere un muro nella storia appena cominciata tra Feliciano e Teresa, dato che quest’ultima temerà che il “fidanzato” non smetterà mai di farsi influenzare nelle sue decisioni dalla “sorella maggiore” Petra. E così, ad un certo punto, spunterà nuovamente fuori Funes, che andrà proprio a fare visita al giovane Arcos…

La Promessa, spoiler: ecco perché torna Funes

Possiamo infatti anticiparvi che Funes andrà alla tenuta per comunicare a Feliciano che le indagini sulla morte del padre sono concluse e che il tutto è stato frutto di uno sfortunato incidente. Tuttavia, inizialmente Petra fraintenderà la risoluzione positiva della faccenda: appena capirà che Funes è a La Promessa, la donna si precipiterà infatti nell’ufficio di Romulo (Joacquin Climent) poiché avrà il terrore che Feliciano stia per confessare.

La domestica tirerà quindi un sospiro di sollievo quando sentirà i reali motivi della presenza di Funes, così come Feliciano, che andrà immediatamente a comunicare la bella notizia a Teresa. La risoluzione della storyline sarà dunque l'incipit dell'inizio di una storia d'amore serena tra Feliciano e Teresa? Non proprio, in realtà…