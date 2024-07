La Promessa anticipazioni: Feliciano fa una confessione shock a Teresa, ecco quale

Una confessione shock finirà per unire ancora di più Feliciano Arcos (Marcos Orengo) alla domestica Teresa Villamil (Andrea Del Rio). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il ragazzo ammetterà di essersi sporcato le mani di sangue, spingendo la donna ad indagare più a fondo sulla questione…

La Promessa, news: la morte del padre di Petra e Feliciano

Tutto prenderà il via nel momento in cui Feliciano e sua “sorella” Petra (Marga Martinez), che come già sapete è in realtà sua madre, verranno messi al corrente del fatto che il loro papà è morto in seguito ad un apparente incidente domestico. Ottenuto il permesso dai marchesi Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro), Petra e Feliciano si assenteranno per qualche ora, al fine di partecipare alle esequie del genitore.

Tuttavia, al ritorno, il giovane Arcos apparirà piuttosto strano ed eviterà qualsiasi tipo di contatto con Teresa, portandola a pensare che lui abbia ripensato al loro rapporto e che, forse, non voglia più costruire una storia d’amore con lei. In ogni caso, Feliciano non sarà irascibile soltanto con Teresa, ma se la prenderà anche con Petra, arrivando a denigrarla in malo modo…

La Promessa, trame: Feliciano se la prende con Petra

Eh sì: nel momento in cui Petra lo rimprovererà poiché a suo dire starà stringendo troppa amicizia con i suoi colleghi di lavoro (quando invece il suo obiettivo primario dovrebbe essere quello di accontentare i signori), Feliciano andrà in escandescenze e farà presente alla Arcos che non è il suo burattino e che ha deciso di comportarsi con gli altri come ritiene giusto fare, senza alcun tipo di influenza.

Un discorso che sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno quando Feliciano comunicherà a Petra di avere finalmente aperto gli occhi sul suo conto, visto che si è reso conto della sua cattiveria e del fatto che gode nel fare male agli altri. Parole che faranno centro nel “cuore” di Petra, la quale si lascerà andare ad un lungo pianto appena il “figlio segreto” la lascerà da sola!

La Promessa, spoiler: la confessione shock di Feliciano

In ogni caso, la discussione con Petra non sarà l’unico incontro chiarificatore che avrà per protagonista Feliciano: quando Teresa lo metterà con le spalle al muro, chiedendogli conto del suo repentino cambio di atteggiamento, Arcos scoppierà in lacrime e gli dirà di sentirsi in colpa perché ha ucciso suo padre.

Invitato dalla Villamil ad essere più chiaro, Feliciano dirà dunque alla donna che ha ucciso per “errore” suo padre al termine di uno scontro fisico, iniziato quando l’uomo ha cercato di malmenarlo per l’ennesima volta.

Spaventato, Arcos ha poi scelto di andare a La Promessa in cerca della sorella Petra, senza confessarle ciò che aveva fatto. Una verità riemersa quando poi le autorità si sono messe in contatto con loro per comunicargli la morte del genitore.

Ascoltate tali parole, Teresa spronerà dunque Feliciano a non sentirsi in colpa perché si è difeso da uno dei tanti soprusi perpetrati negli anni dal padre e gli rinnoverà il suo amore. Una confessione che, come vi abbiamo già detto, unirà ancora di più Feliciano e Teresa, con buona pace di Petra, che al contrario non vedrà di buon occhio il loro legame…