La Promessa anticipazioni: Manuel messo alle strette da Jimena. E adesso?

Cosa succederà a Manuel de Lujan (Arturo Sancho) al ritorno della sua “fuga d’amore” al mare con Jana Exposito (Ana Garces)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa perché il marchesino verrà messo alle strette, in una maniera piuttosto scomoda, dalla moglie Jimena de Los Infantes (Paula Losada) e dalla suocera Mercedes (Laura Barba).

La Promessa, news: Manuel e Jana fanno l’amore

Già sapete che Manuel deciderà di fuggire al mare per qualche giorno con Jana dopo una festa in maschera organizzata nella tenuta dalla madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Una decisione che Lujan prenderà anche per un motivo ben preciso: durante il party avrà ballato per tutta la sera con Jana in versione “mascherata” e tutti gli invitati avranno cominciato a domandarsi chi sia la donna misteriosa con cui ha danzato, visto che Jimena non era presente.

Seguendo un consiglio della zia Margarita (Cristina Fernandez), Manuel prenderà il suo aereo ed andrà al mare in compagnia di Jana, limitandosi ad avvisare Cruz e Jimena con un bigliettino a fatto compiuto. Decisione che farà storcere il naso alle due donne, ma che rappresenterà una vera e propria boccata d’ossigeno per Manuel, visto che manifesterà a Jana tutti i suoi sentimenti e farà per la prima volta l’amore con lei.

La Promessa, spoiler: Manuel messo con le spalle al muro

In ogni caso, la parentesi felice durerà ben poco: appena rimetterà piede alla tenuta, Manuel si troverà ad avere a che fare con l’ira furente di Jimena, che lo accuserà di essersi comportato in maniera indegna data anche la recente perdita del loro bambino. Completamente all’oscuro del fatto che l’aborto della moglie è stato soltanto una messinscena per porre fine alla sua falsa gravidanza, Manuel cercherà di difendersi, ma Jimena avrà chiamato i rinforzi, ossia la madre Mercedes.

Al corrente di tutte le menzogne della figlia, Mercedes prenderà ovviamente le difese di Jimena e, oltre a rimproverare Manuel per aver ballato con un’altra durante il party mascherato, metterà il giovane di fronte ad un bivio: se non vuole che lei inneschi un chiacchiericcio contro il marchesato di Lujan, dovrà infatti recarsi a Madrid per un periodo insieme a Jimena.

La Promessa, trame: Manuel rifiuta di seguire Jimena

Un vero e proprio ultimatum che Manuel respingerà fortemente, anche perché sarà accompagnato da vere e proprie minacce. Per tale ragione, il marchesino si porrà a muso duro contro la consorte e la suocera e rifiuterà di partire, facendo sì che le due donne preparino le valige per partire da sole.

All’ultimo minuto, quando madre e figlia saranno sull’uscio di casa, accadrà però l’impensabile: su richiesta di Cruz, Jimena farà dietrofront e accetterà di restare accanto a Manuel, ricordando che ha accettato di sposarlo “nella buona e nella cattiva sorte“.

Insomma, almeno per ora, Cruz riuscirà a scongiurare il trasferimento della nuora e gli eventuali cattivi pettegolezzi di Mercedes, alla quale farà comunque una promessa: si impegnerà per riportare la pace e l’armonia tra Jimena e Manuel.

Si tratta di un impegno che Cruz prenderà sul serio visto che, qualche ora dopo, esigerà da Manuel che appiani tutte le divergenze sorte con Jimena…