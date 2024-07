La Promessa: Petra confessa a Feliciano di essere sua madre! | Anticipazioni

Una difficile verità da accettare per Feliciano Arcos (Marcos Orengo) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il lacchè scoprirà infatti nel peggiore dei modi che la “sorella” Petra (Marga Martinez) è in realtà sua madre. Una confessione shock che lo manderà letteralmente in tilt.

La Promessa, news: Feliciano e i sensi di colpa per la morte del padre

Tutto partirà quando il sergente Funes (Rafa de Vera) metterà Feliciano al corrente del fatto che, in seguito alle indagini, è emerso che la morte del padre è il frutto di un semplice incidente. A quel punto, il nuovo interesse amoroso di Teresa Villamil (Andrea del Rio) potrà tirare un sospiro di sollievo, visto che fino a quel momento si era considerato in parte responsabile della triste fine del genitore violento, ma il suo entusiasmo diminuirà vertiginosamente quando, durante uno scambio di battute piuttosto teso, Petra si lascerà sfuggire che è sua madre.

Visto che si sentirà preso in giro, Feliciano eviterà quindi ogni tipo di contatto con Petra, che invece gli chiederà più volte di poter essere ascoltata. E infatti il giovane Arcos non potrà rimandare a lungo tale chiarimento…

La Promessa, spoiler: Petra racconta a Feliciano tutta la verità

Mostrandosi per la prima volta debole e indifesa, Petra spiegherà infatti a Feliciano di essere rimasta incinta quando era molto giovane e già al servizio della marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Dopo aver precisato che nemmeno la moglie di Alonso (Manuel Regueiro) è stata mai messa al corrente della sua gravidanza, Petra spiegherà quindi a Feliciano di aver lasciato per un breve periodo La Promessa con l’inganno, ossia facendo credere a Cruz che fosse la madre ad aspettare un bambino, ragione per la quale doveva tornare a casa per assisterla.

Con le lacrime agli occhi, Petra farà poi presente a Feliciano che in realtà, stando alle volontà dei suoi genitori, avrebbe dovuto darlo in adozione. Condizione che è cambiata quando ha chiesto al padre e alla madre di crescerlo come loro figlio, in cambio di una parte dello stipendio mensile che riceveva dai marchesi.

La Promessa, trame: chi è il padre di Feliciano?

Già piuttosto sotto shock visto che Petra col suo gesto lo ha messo nelle mani di un uomo violento che l’ha cresciuto senza un briciolo d’amore, Feliciano finirà quindi per arrabbiarsi ancora di più quando la “sorella” deciderà di non dirgli il nome del suo vero padre (che, a suo dire, non avrà mai informato della gravidanza).

Oltre ad allontanarsi sempre di più da Petra, Feliciano non avrà quindi nessun tipo di informazione sul suo papà biologico, così come i telespettatori. Ed un nuovo segreto si farà dunque strada nelle trame de La Promessa… Seguici su Instagram.