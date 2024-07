La Promessa anticipazioni: Ramona dice addio a Jana e Curro!

Un’improvvisa partenza genererà parecchio rumore nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Senza un apparente motivo, l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros) deciderà infatti di lasciare il territorio di Lujan e si congederà da Jana Exposito (Ana Garces) e Curro de la Mata (Xavi Lock) con una semplice missiva. Cerchiamo quindi di capire meglio come si arriverà a questa svolta…

La Promessa, news: Ramona riappare

Se avete avuto modo di seguire i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che la storyline si complicherà quando, dopo aver fatto perdere per diversi giorni le tracce di sé, Ramona ricomparirà all’improvviso nella sua abitazione, non dando però a Jana delle spiegazioni plausibili su ciò che le è accaduto quando è stata lontana.

Tuttavia, fin dall’inizio sarà chiaro che Ramona starà nascondendo qualcosa alla ragazza, visto che ad esempio le darà una descrizione abbastanza “idilliaca” sul suo rapporto pregresso con Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che combacerà con quella che la stessa marchesa darà al sospettoso figlio Manuel (Arturo Sancho). Il vero scossone si verificherà però quando, approfittando di un momento di distrazione di Ramona, Curro avrà modo di leggere una vecchia lettera scritta dalla defunta madre Dolores (Anai Gonzalez)…

La Promessa, news: Curro scopre chi è suo padre

Agendo in tale modo, Curro avrà infatti modo di apprendere che suo padre è Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), l’uomo che ha creduto fosse suo zio fin dalla nascita. Una scoperta che il ragazzo deciderà di tenere per sé, tant’è che una volta che verrà colto con le “mani nel sacco” da Ramona sosterrà di non avere fatto in tempo a leggere l’epistola (che verrà prontamente bruciata dall’anziana).

Nei giorni successivi, Curro cercherà quindi ogni pretesto per avvicinarsi ad Alonso, anche per capire se lo “zio” ha il sospetto oppure no di essere suo padre. Non a caso, insisterà con Catalina (Carmen Asecas) affinché gli dia un lavoro all’interno de La Promessa per dare una mano alla famiglia. Contemporaneamente a tutto ciò, Ramona prenderà dunque una decisione…

La Promessa, spoiler: Ramona dice addio a Jana e Curro

Eh sì: durante un dialogo accorato, Ramona ammetterà con Curro di sentire tantissimo la mancanza del suo unico figlio ed esprimerà il desiderio di raggiungerlo nella città in cui risiede per passare al suo fianco gli ultimi anni che le restano da vivere.

Anche se Curro cercherà di trattenerla, Ramona andrà fino in fondo con il suo proposito e, un giorno, preparerà i bagagli e andrà via, senza salutare il ragazzo, né tanto meno Jana (che già nelle ore precedenti aveva cercato di dissuaderla).

Comunque sia, Ramona dedicherà un ultimo pensiero ai due giovani lasciando loro una lettera, nella quale ribadirà tutto l’affetto che nutre nei loro riguardi. Un vero e proprio addio che non risolverà il mistero legato alla morte di Dolores… Seguici su Instagram.