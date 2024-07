Scoperta shock in arrivo per Curro de la Mata (Xavi Lock) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: dopo tante ricerche, il fratello di Jana Exposito (Ana Garces) scoprirà infatti il nome del suo vero padre. Un particolare che sarà alquanto difficile da digerire, per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Ramona sparisce nel nulla ma…

La faccenda si delineerà nel momento in cui l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros) scomparirà proprio nel momento in cui stava per confessare a Jana e Curro la verità sull’uomo “segreto” con il quale la loro madre Dolores (Anai Gonzalez) aveva intrattenuto una relazione. Quando saranno passate ormai settimane dalla misteriosa sparizione, Ramon riapparirà dal nulla nel marchesato di Lujan, ma darà delle spiegazioni decisamente poco credibili circa il suo allontanamento.

Come se non bastasse, Ramona darà l’impressione di stare mentendo quando fornirà a Jana la spiegazione di un suo incontro fugace con Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Una versione dei fatti che coinciderà con quella che darà la marchesa al figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho), il quale aveva appunto promesso a Jana di fare luce sul rapporto tra la vecchia curatrice e la propria madre. Ad ogni modo, in seguito a tutti questi fatti, arriverà la svolta vera e propria…

La Promessa, spoiler: Curro scopre che Alonso è suo padre!

Eh sì: durante una delle tante visite che farà a Ramona, Curro si imbatterà infatti in una lettera scritta dalla madre Dolores più di quindici anni prima. Nella stessa, la donna aveva confessato a Ramona di avere ormai avviato da tempo una relazione con un uomo sposato, chiedendole di confessare la verità ai figli qualora le fosse successo qualcosa. Una missiva piuttosto importante perché Dolores aveva fatto anche il nome del padre di Curro, ossia Alonso (Manuel Regueiro), il marchese di Lujan!

Tali parole lasceranno attonito Curro, il quale non aveva mai considerato l’idea di poter essere il figlio di Alonso, l’uomo che per tanto tempo ha creduto che fosse suo zio acquisito! Shock che dovrà accantonare quando Ramona lo troverà nell’abitazione con la lettera in mano, che getterà immediatamente nel fuoco…

La Promessa, trame: Curro parlerà con Jana?

Spaventato dal modo irruente con il quale Ramona gli si rivolgerà per capire se abbia letto o meno la lettera, Curro sosterrà di non essere arrivato fin in fondo al discorso della madre Dolores, levandosi così di torno l’ira della guaritrice. Tuttavia, nelle ore successive al fattaccio, Curro sceglierà di non parlare nemmeno alla sorella Jana di quanto appreso, perché in fondo avrà bisogno di metabolizzare tutto quanto.

Una scoperta che arriverà proprio nel giorno previsto per una festa in maschera organizzata da Cruz, che non mancherà di riservare diverse sorprese…