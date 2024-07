La Promessa anticipazioni: Romulo perde i sensi e…

Grande apprensione per il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Romulo comincerà ad avvertire degli strani malesseri, che tenderà a sottovalutare. Almeno finché non perderà i sensi di fronte a tutti gli altri dipendenti della tenuta…

La Promessa, news: Romulo vuole “testare” Mauro come maggiordomo

La storyline prenderà il via nel momento in cui Romulo farà presente alla governante Pia Adarre (Maria Castro) che intende testare Mauro Moreno (Antonio Velazquez) come maggiordomo, sottolineando che ormai la sua età avanza e prima o poi dovrà lasciare il lavoro per andare in pensione.

A quel punto, Mauro verrà informato della decisione di Romulo e assumerà servizio come maggiordomo “temporaneo” ad un ballo in maschera organizzato da Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Fortunatamente, tutto andrà per il verso giusto e Moreno supererà il test. In ogni caso, data la vicinanza con Romulo, Mauro non potrà fare a meno di accorgersi che il suo “superiore” ha dei frequenti malori e cercherà di capire meglio da dove gli stessi derivino. Per questo arriverà a frugare tra le sue cose e farà un ritrovamento preoccupante…

La Promessa, trame: Mauro capisce che Romulo sta male

Eh sì: in un cassetto, Mauro troverà il fazzoletto che Romulo è solito usare sporco di sangue. Colto con l’oggetto in mano, Mauro chiederà subito spiegazioni a Romulo, che si giustificherà dicendo di essersi semplicemente ferito ad un mano sbattendo in uno spigolo.

Neanche a dirlo, tale spiegazione non convincerà pienamente il lacchè, soprattutto quando, nei giorni successivi, troverà nuovamente un fazzoletto con del sangue. Anche in questo caso, Baeza eviterà però di dare spiegazioni al suo sottoposto, precisando che non deve affatto preoccuparsi per lui perché sta benissimo. Vere e proprio menzogne, visto che Romulo verrà colto in continuazione da delle crisi respiratorie che lo porteranno a tossire e a perdere sangue dalla gola…

La Promessa, spoiler: il malore di Romulo

Tali avvisaglie raggiungeranno il punto massimo di svolta quando Romulo perderà i sensi in cucina di fronte a tutti i dipendenti, che allarmati chiameranno immediatamente il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) affinché possa visitarlo. Il medico non avrà però buone notizie: dal suo punto di vista, Romulo potrebbe infatti avere contratto la tubercolosi, ragione per la quale gli raccomanderà il massimo riposo.

Il maggiordomo rispetterà l'ordine di Abel? E, soprattutto, lo stadio della malattia sarà arrivato ad un punto irreversibile oppure ci sarà qualche speranza di guarigione?