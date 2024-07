La Promessa: Catalina ha bisogno di ossigeno, ma Cruz fa la furba e… | Anticipazioni

Come sbarazzarsi di un nemico scomodo senza sporcarsi direttamente le mani? Basta cercare di approfittarsi di una sciagura. È questo il piano che metterà in moto Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per cercare di levarsi definitivamente di mezzo la figliastra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale l’incendio che la psicopatica Jimena de los Infantes (Paula Losada) appiccherà alla tenuta…

La Promessa, news: Jimena dà fuoco a tutto

Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica vi abbiamo già ampiamente parlato dell’incendio messo in opera da Jimena. Ormai in preda al delirio più totale per via dei sentimenti non corrisposti nei suoi riguardi da parte del marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho), la Infante concentrerà il suo completo astio su Catalina.

Proprio per questo, Jimena narcotizzerà Catalina e la chiuderà all’interno della sua stanza, alla quale poi darà fuoco per dare il via ad uno “squinternato” rito di purificazione, nel quale lei ballerà tra le fiamme. Fortunatamente, Jana Exposito (Ana Garces) si accorgerà di tutto quanto e darà l’avviso, con Catalina che verrà tratta in salvo dal maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent). Tuttavia, nonostante il tempestivo intervento, le condizioni della Lujan appariranno disperate…

La Promessa, trame: Catalina ha bisogno di ossigeno

Eh sì: oltre ad un’importante ustione alla gamba, Catalina avrà bisogno di ossigeno per via del troppo fumo respirato nel corso dell’incendio avviato da Jimena. Proprio per tale ragione, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) chiederà al marchese Alonso (Manuel Regueiro) di muovere tutte le sue conoscenze per procurarselo, dato che lo stesso si trova a Villalquino, una località piuttosto distante dal marchesato di Lujan.

Neanche a dirlo, Alonso si muoverà per cercare di avere l’ossigeno, ma cadrà in un tranello della moglie Cruz. In pratica, la dark lady prometterà al marito che si occuperà lei della questione, ma appena resterà da sola con Petra Arcos (Marga Martinez) le ordinerà di fare il possibile per ritardare l’arrivo dell’ossigeno. Il suo obiettivo sarà infatti quello di negare il soccorso a Catalina e sperare che tiri le cuoia il prima possibile…

La Promessa, spoiler: Cruz rema contro Catalina ma…

Un piano omicida che non andrà a buon fine: appena constaterà che l’ossigeno sta ritardando più del dovuto, il conte Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) chiederà a Mauro Moreno (Antonio Velazquez) di recarsi con lui a Villalquino, in sella ad una motoretta, per recuperare tutto quello che occorre a Catalina per sopravvivere. Un’azione, quella del conte di Anil, che salverà di fatto la vita di Catalina, dato che il giovane riuscirà a tornare in tempo alla tenuta proprio quando la ragazza starà avendo una crisi respiratoria potenzialmente fatale.

Anche stavolta, l’ennesima macchinazione di Cruz per liberarsi di Catalina non andrà fortunatamente a buon fine. Tuttavia, la marchesa non la passerà proprio liscia: tirato un sospiro di sollievo per la figlia, Alonso non potrà infatti fare a meno di domandarsi perché l’ossigeno richiesto a Cruz non sia mai arrivato e si renderà protagonista di un acceso diverbio con la moglie… Seguici su Instagram.