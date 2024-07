La Promessa: Martina e Curro di nuovo insieme! | Anticipazioni

Un “focoso” riavvicinamento caratterizzerà le prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo alcuni mesi passati lontani, Curro de la Mata (Xavi Lock) e Martina de Lujan (Amparo Pinero) decideranno infatti di riprendere la loro relazione, che continueranno a mantenere clandestina… anche se qualcuno rischierà fin da subito di scoprirla!

La Promessa, news: Curro e il piano di Cruz

La storyline partirà quando Cruz Ezquerdo (Eva Martin) avrà il sentore che Curro abbia scoperto che il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) sia il suo vero padre. A quel punto, per evitare che si intrufoli troppo nella gestione de La Promessa, come effettivamente starà già facendo, la dark lady chiederà al capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) di fare il possibile per allontanare il ragazzo dalla tenuta.

Inizialmente, Lorenzo tenterà di tirarsi indietro, anche perché non sarà a conoscenza del legame tra Curro e Alonso e non capirà la ragione della richiesta di Cruz. Tuttavia, ad un certo punto, si rassegnerà al volere della cognata e proporrà al “figlio”, senza troppo successo, di andare a studiare all’estero, come il defunto nonno Juan avrebbe voluto.

Incassato il rifiuto ma al tempo stesso sempre più pressato da Cruz, Lorenzo cercherà di convincere Curro ad arruolarsi, ma anche in questo caso il tentativo andrà completamente a vuoto.

La Promessa, trame: Curro affronta Lorenzo

Nello specifico, il secondo stratagemma utilizzato da Lorenzo non andrà a buon fine poiché un giorno anche Cruz cercherà di convincere Curro ad arruolarsi. Un modo di fare, quello della zia, che genererà i sospetti del giovane De La Mata, che non farà troppa fatica a capire che Cruz e Lorenzo stanno facendo il possibile per allontanarlo da La Promessa.

E così, nel momento in cui Lorenzo tenterà addirittura di spingere Martina a far arruolare il suo boyfriend, Curro affronterà a muso duro il “padre” e gli dirà che non vuole nulla da lui, visto che non gli ha mai riservato un briciolo d’affetto, e che intende utilizzare tutti i soldi che la madre ha ereditato da Juan per curarla e darle tutti i comfort necessari nel sanatorio nel quale è ricoverata.

Si tratterà insomma di uno scontro aperto, durante il quale Curro sottolineerà che, un giorno, non vuole ereditare nemmeno il suo titolo nobiliare (che Lorenzo non potrà lasciare a nessuno dato che non ha eredi eccetto che lui).

La Promessa, spoiler: Martina e Curro di nuovo insieme

Fatto sta che, in mezzo a tutti questi eventi, Curro riprenderà a tutti gli effetti la relazione con Martina, alla quale nasconderà il suo legame di parentela con Alonso (che, di fatto, fa sì che la ragazza sia sua cugina). I due si incontreranno quindi di nascosto nei grandi giardini de La Promessa e pure in camera della Lujan, dove daranno completamente sfogo alla loro passione.

Tuttavia, ad un certo punto questi incontri rischieranno di venire scoperti da Margarita (Cristina Fernandez), che busserà in camera di Martina proprio mentre ci sarà anche Curro. Almeno per ora, fortunatamente, i due non verranno beccati, poiché Martina avrà la prontezza di fare uscire Curro sul balcone della sua stanza, ma per quanto potranno durare gli “appuntamenti” segreti? Seguici su Instagram.