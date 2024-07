La Promessa: Pelayo messo in difficoltà da Jimena, ecco perché! | Anticipazioni

La furia “psicopatica” di Jimena de los Infantes (Paula Losada) finirà per interferire anche nei loschi affari di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). E tutto ciò si verificherà nelle prossime puntate italiane de La Promessa, vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Manuel e Jimena separati in casa

La faccenda si delineerà nel momento in cui, stanco dei suoi problemi coniugali, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) proporrà a Jimena di vivere da “separati in casa”, mantenendo dunque le apparenze durante le occasioni pubbliche. Proposito che manderà su tutte le furie la Infantes, la quale darà di matto e minaccerà apertamente il marito (al quale dirà di essere disposta a macchiare la rispettabilità dei Lujan con delle false chiacchiere).

Tuttavia, l’ingarbugliata situazione finirà per complicarsi ancora di più quando Manuel deciderà di seguire un consiglio della sua “amante” Jana Exposito (Ana Garces) e lascerà per qualche giorno La Promessa, senza alcun tipo di preavviso. A quel punto, Jimena sembrerà non accettare la situazione e programmerà un viaggio a Roma col marito ma poi, in un attimo di follia, straccerà tutti gli spartiti del pianoforte. Pazzia che farà preoccupare tantissimo Cruz Ezquerdo (Eva Martin), ma anche tutti gli altri abitanti della tenuta…

La Promessa, trame: mister Cavendish arriva alla tenuta

Come spesso accade nella soap, la storyline di Jimena si intreccerà presto con un’altra. Per portare avanti il suo traffico di armi illegali, che vorrà “mascherare” attraverso la vendita di marmellate messa in atto con Catalina (Carmen Asecas), Pelayo deciderà di ospitare per qualche giorno nella tenuta mister Cavendish, un imprenditore britannico che vorrà fornire illegalmente armi alla sua nazione, in procinto di entrare nella grande guerra.

Ovviamente, dato che nessuno tranne il finto lacchè Jeronimo (Andres Suarez) saprà dei suoi propositi criminali, Pelayo presenterà Cavendish a tutti quanti come un possibile compratore delle marmellate. Ma Jimena non crederà a tale teoria: riterrà infatti plausibile, nel suo totale delirio, che Cavendish sia uno psichiatra che vuole visitarla per deciderla se mandarla o meno in un sanatorio!

La Promessa, spoiler: Jimena crea un problema a Pelayo!!!

Non a caso, durante una merenda, Jimena non esiterà ad attaccare Cavendish in malo modo, sottolineando che nessuno potrà rinchiuderla in un sanatorio perché è Manuel che ha completamente sbagliato con lei e non può “lavarsi le mani” facendola passare per pazza. Un delirio che indispettirà parecchio Cavendish, tant’è che rimprovererà Pelayo e prenderà persino in considerazione l’ipotesi di non acquistare più le armi da lui, dato il “covo di matti” nel quale l’ha portato.

Tuttavia, c’è da specificare che Jimena sarà arrivata ad una conclusione sbagliata su Cavendish grazie ad un’altra persona: sarà stato infatti Jeronimo a dirle che l’uomo fosse uno psichiatra. Ma per quale ragione? Seguici su Instagram.