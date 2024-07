La rosa della vendetta, anticipazioni sesta puntata 12 luglio 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di venerdì 12 luglio 2024

Armagan scopre che Gulcemal è suo fratello, ma lo crede figlio di suo padre. Nel frattempo, Zafer lo sorprende lo costringe a salire in auto con Emrullah e lo porta all’aeroporto, con l’intento di spedirlo a Londra. Gulcemal e Vefa, seguendo l’allarme lanciato da Deva, si avvicinano al luogo segnalato dal telefono e trovano il nascondiglio dove i tre uomini di Zafer, vedendo che Deva non si riprende, decidono di seppellirla affermando che è scappata. Zafer aveva ordinato loro di lasciarla fuggire senza farle male.

Mentre gli uomini stanno seppellendo la ragazza, arrivano Vefa e Gulcemal che li disarmano e salvano Deva, che sembra morta ma si riprende e implora Gulcemal di riportarla a casa, senza cercare vendetta contro i suoi rapitori. Gulcemal acconsente. Contemporaneamente, Ipek rivela al padre Ibrahim che la loro abitazione è stata distrutta da un incendio.

Deva in camera sua attende Gulcemal chiedendosi perché non vada a trovarla. Entra Mert che le dice che la ama ancora; Deva lo respinge malamente, lo insulta e lo fa uscire. Mert raggiunge allora Gulendam in camera sua. Zafer intanto racconta alla sua assistente la storia del suo matrimonio obbligato con Saim e la nascita di Gulcemal e Gulendam, dicendo che, per quanto si sia sforzata, non è mai riuscita ad amarli. Gulcemal intanto è avvilito perché pensa di essere stato tradito da Deva, e medita sulla sua vendetta.

Deva, non riuscendo a dormire, esce a fare un giro in giardino e trova madre Gara con Canan e la figlia Narin in una tenda, intente a leggere la Bella e la Bestia. Deva si propone di leggere lei la favola ma cambia il finale raccontando in realtà la sua storia con Gulcemal, che nascosto fuori dalla tenda sente il racconto. Seguici su Instagram.