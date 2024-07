My Home My Destiny, anticipazioni: Bayram mette in imbarazzo Zeynep!

Dopo tanto dolore, il destino continuerà a prendersi gioco di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, la ragazza si ritroverà infatti ad affrontare una situazione decisamente imbarazzante che verrà innescata dal padre Bayram (Kazım Sinan Demirer)…

My Home My Destiny, news: Zeynep rapisce Mehdi

Tutto ciò avverrà in seguito ad un colpo di testa di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol). Dato che non riuscirà a rassegnarsi all’idea che il suo matrimonio con Zeynep è finito per sempre, Mehdi darà infatti di matto e rapirà l’ex moglie. Dopo alcune ore, Zeyenp verrà però fortunatamente tratta in salvo grazie all’intervento della polizia, coadiuvato dal suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk) e dal fratello disabile Savaş (Kaan Altay Köprülü).

Da un lato Mehdi verrà dunque arrestato e dovrà restare in prigione finché il giudice non valuterà il caso e pronuncerà la sua condanna definitiva; dall’altra la situazione venutasi a creare provocherà a Zeynep delle vere e proprie crisi di ansia ogni volta che si ritroverà rinchiusa in una stanza e non avrà alcuna via d’accesso. Un disagio, quello della ragazza, di cui si accorgerà presto Bariş, anche se cercherà di non avvicinarsi più di tanto a lei come gli chiederà di fare il fratello Savaş.

My Home My Destiny, trame: Baris si sta innamorando di Zeynep?

In tal senso, bisogna infatti specificare che Savaş farà tale richiesta a Bariş poiché temerà che possa finire per fare del male a Zeynep, come ha già fatto con le altre donne che ha frequentato in seguito al suo divorzio. Agendo in protezione di Zeynep, delusa dalla vita e da quello che le ha appena fatto Mehdi, Savaş non vorrà dunque che la sua nuova amica soffra.

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, sarà abbastanza evidente che Bariş non riesce a stare lontano da Zeynep e tenterà di darle tutto il supporto necessario nel momento in cui la ragazza tornerà al lavoro. Quel giorno verrà però letteralmente rovinato da una visita a sorpresa di Bayram…

My Home My Destiny, spoiler: Bayram mette in imbarazzo Zeynep

Pur avendo delle buone intenzioni (in fondo vorrà soltanto riabbracciare la figlia dopo il sequestro portato avanti da Mehdi), Bayram si presenterà allo studio di Bariş completamente ubriaco, proprio mentre i colleghi avranno preparato una torta per festeggiare il compleanno di Zeynep.

Intuendo che non è completamente lucido, Zeynep cercherà di mandare via il padre dallo studio con le buone, ma Bayram opporrà resistenza e alla fine cadrà sopra la torta, generando imbarazzo tra tutti i presenti! Una scena che farà vergognare Zeynep e che indispettirà Bariş: non a caso, l’avvocato dirà all’autista Murat (Macit Taştan) di raggiungere Bayram per mandarlo via e chiedergli di non farsi più vedere nel suo ufficio.

Parole che, tuttavia, Bariş dovrà dire anche allo stesso Bayram, che sfacciatamente gli chiederà di assumerlo come usciere dell’edificio. Insomma, Zeynep vivrà un nuovo momento difficile ma, ve lo diciamo sin da ora, quello non sarà l’unico della giornata. Purtroppo per lei… Seguici su Instagram.