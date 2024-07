My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi viene arrestato!

Fine della “fuga” per Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Braccato dalla polizia per avere rapito l’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), il protagonista maschile della dizi turca verrà infatti arrestato. Una svolta nella storyline che si rivelerà fondamentale per il proseguire della narrazione…

My Home My Destiny, news: ecco perché Mehdi rapisce Zeynep

Tutto partirà quando Zeynep scoprirà che, in un raptus di rabbia e gelosia, Mehdi ha completamente distrutto l’auto aziendale che il capo Barış Tunahan (Engin Öztürk) le aveva affidato per spostarsi liberamente durante i vari appuntamenti di lavoro. In preda alla collera, Zeynep non ci penserà due volte prima di denunciare Mehdi, che non potrà più avvicinarsi a lei per via di un ordine restrittivo.

Appena la polizia si presenterà nella sua nuova attività commerciale per chiedergli di seguirlo in commissariato per accertare meglio la sua posizione, Karaca se la darà dunque a gambe. Già di per sé complicata, la situazione peggiorerà quindi quando, nei giorni successivi, Mehdi riuscirà ad entrare a casa di Bariş e rapirà Zeynep, dopo averla narcotizzata con del cloroformio.

My Home My Destiny, trame: Sakine preoccupata per Zeynep e…

Come facilmente prevedibile, Bariş si rivolgerà alle autorità per rintracciare quanto prima Zeynep e potrà contare sull’aiuto inaspettato del fratello disabile Savaş (Kaan Altay Köprülü). Rimasto colpito dal carattere forte della donna, che avrà avuto modo di conoscere soltanto poche ore prima del rapimento, Savaş scriverà infatti un annuncio su internet, dove chiederà agli internauti di fornirgli qualsiasi tipo di pista sul rapimento di Zeynep, qualora dovessero ovviamente averla.

Fatto sta che quanto accaduto manderà in forte crisi Sakine (Zuhal Gencer), la quale capirà per la prima volta di avere sbagliato a spingere Zeynep tra le braccia di Mehdi e giurerà a se stessa che, da ora in avanti, ascolterà soltanto il parere della figlia. Un “cambiamento” che verrà accolto a braccia aperte da Nermin (Senan Kara), certa dell’idea che Sakine saprà riscattarsi.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi viene arrestato

In ogni caso, col trascorrere delle ore, emergeranno le vere intenzioni di Mehdi, il quale confesserà a Zeynep che la sta portando nel paese in cui abita la madre Zeliha (Nurşim Demir) per avere un suo parere sul loro matrimonio e decidere se sia giusto darci un taglio oppure riprovarci. Tuttavia, come del resto vi abbiamo già segnalato, la fuga di Mehdi verrà interrotta a metà, proprio grazie ad una segnalazione che arriverà a Savaş.

Per tentare di scappare o comunque chiamare Bariş al cellulare, Zeynep chiederà a Mehdi di poter andare in bagno in una stazione di servizio. A quel punto la ragazza verrà riconosciuta dal proprietario della suddetta stazione, che darà subito l’allarme a Savaş. La macchina di Mehdi verrà quindi rintracciata dalla polizia.

Dunque Mehdi non avrà altra scelta se non quella di farsi arrestare (anche se, prima di arrendersi, darà l'impressione di essere disposto ad investire Bariş, presente sul posto con gli inquirenti). L'arresto si verificherà in un giorno che, almeno in teoria, sarebbe dovuto essere speciale per Mehdi, ma di questo vi parleremo nel nostro prossimo post…