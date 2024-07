My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi rapisce Zeynep!

Livelli massimi di tensione nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Ormai in preda ad una vera e propria ossessione nei riguardi dell’ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir), Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) continuerà a superare il limite e arriverà addirittura a rapire la donna…

My Home My Destiny, news: Zeynep fa emettere un mandato restrittivo contro Mehdi

La storia giungerà ad un vero e proprio punto di svolta quando, attraverso i filmati della videosorveglianza, Zeynep scoprirà che Mehdi ha completamente distrutto con una mazza l’auto aziendale che le era stata appena affidata dal suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk).

Certa del fatto che l’ex marito possa farle del male, come Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) ha fatto con Müjgan (Zeynep Kumral) prima di togliersi a sua volta la vita, Zeynep non vorrà più saperne di perdonare Mehdi e si presenterà alla polizia sia per denunciarlo per aver rovinato la sua auto e sia per fare emettere un mandato di restrizione nei suoi confronti.

Mosse che non piaceranno affatto a Mehdi una volta che le scoprirà, tant’è che l’uomo si rifiuterà di andare in commissariato con la polizia per chiarire la sua posizione e scapperà a gambe levate, facendo perdere le tracce di sé. A quel punto, dato che la polizia lo starà braccando, Mehdi non saprà a chi rivolgersi e chiederà a Nazli (Ayşe Akın) un ingente prestito…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi rapisce Zeynep

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: non pienamente convinto da una soluzione propostagli dalla sorella Cemile (Elif Sönmez) e dal neo cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu), Mehdi riuscirà ad eludere la sorveglianza a casa di Bariş, dove la moglie si sarà rifugiata poiché completamente spaventata dalle sue ultime azioni.

Appena la donna si rifiuterà di seguirlo, Mehdi narcotizzerà Zeynep con del cloroformio e la porterà nella sua auto, dove darà inizio ad una disperata fuga. Ovviamente, Baris darà subito l’allarme sul rapimento di Zeynep, trovando anche supporto da parte del fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü), che metterà un annuncio su internet in cerca di una pista per rintracciare Zeynep.

My Home My Destiny, trame: che intenzioni ha Mehdi?

Nel frattempo, passate alcune ore, Zeynep riprenderà conoscenza e si sveglierà nella macchina di Mehdi, con quest’ultimo al suo fianco e alla guida. Tuttavia, la donna non potrà lasciare la vettura poiché l’uomo avrà bloccato con la sicura tutti gli sportelli.

Nel suo completo delirio, Karaca manifesterà dunque alla Göksu le sue intenzioni e le annuncerà che la sta portando a casa della madre Zeliha (Nurşim Demir) per spingerla a ragionare e capire se il loro matrimonio, entrato in crisi a suo dire a causa di Bariş, possa avere una possibilità di salvarsi.

Una situazione decisamente tesa, che peggiorerà col passare delle ore visto che Zeynep comprenderà che ormai Mehdi ha perso qualsiasi tipo di lucidità. E così, a partire dalla madre adottiva Nermin (Senan Kara) a quella naturale Sakine (Zuhal Gencer), tutte le persone legate alla ragazza cercheranno di capire dove Karaca abbia portato la ragazza prima che sia troppo tardi… Seguici su Instagram.