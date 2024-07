My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi distrugge la macchina di Zeynep

Non ci sarà soltanto l’improvviso omicidio di Müjgan Karaca (Zeynep Kumral) a caratterizzare le prossime puntate italiane di My Home My Destiny. Poco prima del triste lutto, Mehdi (Ibrahim Çelikkol) si renderà infatti protagonista di diversi gesti discutibili che faranno storcere il naso all’ormai ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir)…

My Home My Destiny, news: la morte di Mujgan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Mujgan verrà uccisa con un colpo al petto dall’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), che si toglierà a sua volta la vita dopo averle sparato. A quel punto, addolorato per la triste fine toccata in sorte alla sorella, Mehdi si attaccherà ancora di più al ricordo della sua storia d’amore con Zeynep, che al contrario starà cercando di costruirsi una carriera professionale nello studio dell’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk).

Visto che vorrà fare il possibile per tenere l’ex moglie sotto controllo, Mehdi venderà la casa di famiglia e ne acquisterà una nuova nello stesso quartiere dove Zeynep si è trasferita con la madre naturale Sakine (Zuhal Gencer), la madre adottiva Nermin (Senan Kara), Sultan (Hülya Duyar) e l’amica Emine (Naz Göktan). Un’idea che sembrerà una vera e propria follia agli occhi di Cemile (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu), ma Mehdi non vorrà sentire ragioni.

My Home My Destiny, trame: Zeynep reagisce male all’iniziativa di Mehdi

Perplessità, quelle di Nuh e Cemile, che troveranno fondamento non appena Zeynep scoprirà la nuova residenza di Mehdi e andrà su tutte le furie, ricordandogli che ormai si sono lasciati e che lui non deve proteggerla da nessuno, tanto meno da Bariş, per il quale nutre un’estrema fiducia.

Inconsapevole del fatto che Mehdi ha cercato di sabotare un suo viaggio di lavoro in Bulgaria, facendo sparire con la complicità di Sakine il suo passaporto, Zeynep si sentirà quindi sempre più minacciata dall’ingombrante presenza del suo ex nella sua vita e, come se non bastasse, dovrà affrontare un nuovo mistero: la macchina aziendale appena “donatale” da Bariş verrà infatti ridotta in mille pezzi da un vandalo.

My Home My Destiny, spoiler: la colpa di Mehdi

Un evento che accederà subito i sospetti di Nermin, che tramite i filmati di sorveglianza ritrovati di Bariş avrà la conferma del fatto che a rovinare la macchina, in un atto di gelosia ossessiva, è stato proprio Mehdi!

Spaventata, e temendo che Karaca possa presto trasformarsi in un assassino come Burhan ha fatto con Mujgan, Nermin cercherà di capire se esista un modo legale per proteggere Zeynep dalle grinfie di Mehdi. E intanto quest’ultimo confesserà a Nuh di essersi pentito del suo gesto e di essere pronto a fare ammenda con la Göksu.

Tuttavia, purtroppo per lui, Mehdi non farà in tempo a raccontare per primo a Zeynep ciò che è successo. La ragazza scoprirà tutta la verità da Bariş e, ovviamente, la sua reazione sarà furente…