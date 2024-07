My Home My Destiny anticipazioni: Burhan uccide Mujgan e si toglie la vita

Un omicidio-suicidio caratterizzerà in maniera drammatica le prossime puntate italiane di My Home My Destiny: non appena si sentirà rifiutato definitivamente dall’ex fidanzata Müjgan Karaca (Zeynep Kumral), il losco Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) darà il via ad una serie di eventi che si concluderanno in tragedia…

My Home My Destiny, news: Mujgan dà un ultimatum a Burhan ma…

La storyline prenderà il via nel momento in cui Mujgan scoprirà che Burhan ha acquistato in grande segreto l’officina che apparteneva al fratello Mehdi (Ibrahim Celikkol) soltanto per fargli un dispetto ed aprire un bar di sua proprietà nella stessa. A quel punto, Mujgan darà un ultimatum a Burhan e gli chiederà di abbandonare la “guerra” intrapresa contro Mehdi, se non vuole che lei sposi il primo uomo che capita pur di allontanarlo.

Parole che Burhan prenderà sul serio, tant’è che il giorno successivo si presenterà a casa Karaca con in mano un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini per chiedere ufficialmente a Mehdi di abbandonare i loro contrasti e sposare Mujgan.

La reazione di Mehdi non sarà però delle migliori: dirà infatti a Mujgan che è libera di fare ciò che vuole, ma le ricorderà che sposando Burhan si legherà indissolubilmente al figlio dell’uomo che ha ucciso il loro padre. Discorso che farà desistere Mujgan, visto che comunicherà a Burhan che tra loro è finita per sempre…

My Home My Destiny, trame: Burhan si procura una pistola…

Un rifiuto che farà perdere totalmente il controllo a Burhan: oltre a picchiare a sangue Mehdi insieme ad un gruppo di uomini, l’uomo farà perdere per qualche giorno le sue tracce e si farà procurare una pistola, che custodirà “gelosamente” nella sua automobile.

Nel frattempo, ignara delle mosse del suo ex, Mujgan darà la sua personale benedizione ai novelli sposi Cemile (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu); inoltre, non opporrà alcun tipo di resistenza quando Mehdi le comunicherà che ha venduto la loro casa di famiglia e, per gettarsi definitivamente alle spalle i sentimenti per Burhan, deciderà di trasferirsi per un periodo a Erzurum al fine di stare vicina alla madre Zeliha (Nurşim Demir). Un proposito che, purtroppo, Mujgan non potrà portare a buon fine…

My Home My Destiny, spoiler: Burhan uccide Mujgan e si toglie la vita!

Eh sì: a pochi secondi dalla partenza, quando si troverà nella stazione degli autobus insieme a Nuh e Cemile, Mujgan verrà raggiunta da Burhan, decisamente fuori di sé. Senza proferire parola, Burhan punterà la pistola contro Mujgan e le sparerà un colpo in pieno petto, rivolgendo poi l’arma verso se stesso e sparandosi a sua volta una pallottola all’altezza del cuore.

Burhan morirà sul colpo, mentre Mujgan verrà portata d’urgenza in ospedale, dove verrà sottoposta ad una disperata operazione salvavita. La stessa si rivelerà però del tutto inutile, dato che Mujgan morirà poche ore dopo, lasciando Mehdi, Cemile e tutte le persone a lei care nella disperazione più totale. Un omicidio-suicidio, del tutto inaspettato, che caratterizzerà, non in maniera positiva, i prossime eventi della dizi turca… Seguici su Instagram.