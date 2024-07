My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi braccato dalla polizia

Come reagirà Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) appena scoprirà che il marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) ha completamente distrutto la macchina aziendale donatale dal capo Barış Tunahan (Engin Öztürk) in preda ad un atto scatenato dalla gelosia? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny quando la ragazza prenderà una decisione che “costringerà” Mehdi a fuggire dalla polizia…

My Home My Destiny, news: Mehdi distrugge la macchina di Zeynep

La storyline comincerà in seguito alla morte di Müjgan Karaca (Zeynep Kumral) che, come vi abbiamo raccontato nei nostri post precedenti, verrà uccisa dall’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), il quale si toglierà a sua volta la vita dopo averle inflitto il colpo mortale di pistola in pieno petto.

Distrutto per la morte della sorella, Mehdi finirà definitivamente per impazzire quando apprenderà che Bariş ha donato a Zeynep una macchina aziendale per potersi muovere liberamente durante gli appuntamenti di lavoro per tutta Istanbul. Un’azione che Karaca considererà un vero affronto, in primis perché aveva promesso alla moglie di comprarle lui stesso un auto, ovviamente prima del loro divorzio. Senza pensare alle conseguenze, Mehdi impugnerà dunque una mazza e manderà in pezzi la vettura. Tuttavia, il suo gesto impulsivo non resterà segreto…

My Home My Destiny, trame: Zeynep fa emettere un ordine restrittivo contro Mehdi

Eh sì: grazie ai filmati di videosorveglianza, Bariş e Nermin (Senan Kara) scopriranno ciò che Mehdi ha fatto e cominceranno a temere per l’incolumità di Zeynep. Appena il capo la metterà al corrente di tutto quello che è successo, Zeynep andrà ovviamente su tutte le furie e si recherà alla polizia per fare emettere un mandato restrittivo contro Karaca.

Nel corso dell’inaugurazione della nuova attività commerciale che avrà scelto di aprire con il neo cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu), Mehdi verrà quindi raggiunto sia dalla polizia e sia da Zeynep, scoprendo così che gli è vietato stare vicino alla moglie a meno di 150 metri. Come se non bastasse, i poliziotti cercheranno di convincere Karaca a seguirlo in commissariato, per avere una sua dichiarazione circa la distruzione dell’automobile. Anche in questo caso, la reazione di Mehdi non si farà attendere…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi braccato dalla polizia

Oltre a rifiutare l’idea che deve stare lontano da Zeynep, Mehdi non vorrà proprio saperne di andare in polizia e se la darà a gambe. Braccato dai poliziotti, Mehdi penserà quindi di raggiungere lo studio legale di Zeynep per parlarle, ma della donna non ci sarà traccia poiché Bariş avrà scelto di portarla in un luogo sicuro per paura di sue eventuali rappresaglie.

Una vera e propria fuga che avrà delle ripercussioni nelle future dinamiche della dizi turca, con tutti i personaggi che cominceranno a chiedersi se Mehdi sia davvero pericoloso come Zeynep pensa e se sia in grado di macchiarsi davvero di un “delitto passionale” proprio come, purtroppo, Burhan ha fatto con Mujgan. Un’ipotesi di cui sarà fermamente convinta Nermin, a differenza di Sakine (Zuhal Gencer), certa che l’ex genero si stia comportando così in nome del forte amore che sente per Zeynep… Seguici su Instagram.