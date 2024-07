My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi ritrova Bayram ma poi…

Un padre è pur sempre un padre, anche se ti ha fatto soffrire tantissimo. E questo sarà il “mantra” che cercherà di imporsi nella mente Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. E tutto partirà quando, grazie all’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), l’avvocatessa si troverà faccia a faccia con il padre Bayram (Kazım Sinan Demirer)…

My Home My Destiny, news: Mehdi ritrova Bayram

La storyline si delineerà in seguito al pestaggio che Mehdi subirà da Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı). Ricoverato a causa delle percosse ricevute, Karaca deciderà di fuggire dall’ospedale nel momento in cui apprenderà, leggendo di nascosto i messaggi sul suo cellulare, che Zeynep ha appuntamento in un albergo col suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk).

Certo che si tratti di un appuntamento romantico, Mehdi seguirà segretamente Zeynep, ma alla fine dovrà ricredersi quando vedrà l’ex moglie e Bariş raggiungere un gruppo di clienti nella hall dell’hotel. Un pedinamento che porterà ad un risultato ben diverso rispetto a quello che il “geloso” Mehdi si aspettava: non a caso, all’uscita dell’albergo, l’uomo incontrerà Bayram, ormai diventato un barbone in uno stato pietoso…

My Home My Destiny, trame: Bayram si ricongiunge a Zeynep e Sakine

Ricordando una promessa che le aveva fatto ai tempi del loro matrimonio, ossia che avrebbe riportato il padre scomparso sano e salvo a casa, Mehdi non esiterà a recarsi nella nuova abitazione di Zeynep con Bayram. Da un lato Sakine (Zuhal Gencer) sentirà di essere ancora legata al marito e supplicherà le “coinquiline” Sultan (Hülya Duyar), Emine (Naz Göktan) e Nermin (Senan Kara) di dargli ospitalità per almeno una notte, visto che Bayram starà malissimo e farà fatica a reggersi in piedi; dall’altro Zeynep non potrà fare a meno di notare che il padre non ha smesso di bere e ventilerà l’ipotesi di farlo ricoverare in una struttura adeguata affinché possa disintossicarsi.

Un proposito che verrà confermato quando, in quella stessa notte, Bayram si renderà protagonista di un bruttissimo gesto…

My Home My Destiny, spoiler: Bayram cerca di derubare Nermin

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Bayram si introdurrà in camera di Nermin e cercherà di rubarle del denaro dal suo portafogli, per andare a comprare dell’alcool. Sorpreso da Nermin, Bayram sarà quindi costretto a confessare la sua “colpa”, con Zeynep che non sarà più disposta a dargli la sua ospitalità e lo sbatterà fuori di casa il giorno successivo nonostante il parere contrario di Sakine (la quale sarà ancora succube dell’atteggiamento aggressivo e intimidatorio del marito).

Ma dove andrà a stare Bayram? Per il momento, in attesa di un effettivo ricovero, ad accoglierlo in casa sua ci penserà Mehdi. Una buona azione che, neanche a dirlo, non piacerà a Müjgan Karaca (Zeynep Kumral), ma con la quale Mehdi spererà, prima o poi, di riconquistare Zeynep…