My Home My Destiny anticipazioni: Sakine capisce di aver sbagliato tutto con Zeynep!

È tempo di amare consapevolezze per Sakine (Zuhal Gencer). Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, la donna capirà infatti di avere sbagliato tutto quanto nei confronto della figlia Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e prometterà di fare il possibile per redimersi ai suoi occhi. Gli eventi che si verificheranno nella dizi turca metteranno però a rischio tale intenzione…

My Home My Destiny, news: Sakine divisa tra il ritorno di Bayram e l’affetto per Zeynep

La faccenda si delineerà quando Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) incontrerà per caso in strada Bayram (Kazım Sinan Demirer), ormai diventato un vero e proprio barbone. A quel punto, il meccanico deciderà di portare l’uomo nella nuova residenza della moglie Sakine e della figlia Zeynep. Se quest’ultima non accoglierà col sorriso il ritrovato papà, Sakine al contrario continuerà ad offrire il suo appoggio a Bayram, che non avrà ancora smesso di bere.

Una situazione precaria che terminerà quando, nella notte, Bayram si introdurrà nella camera di Nermin (Senan Kara) al fine di rubarle dei soldi con cui comprarsi dell’alcool. Tale gesto sarà la goccia che farà traboccare il vaso: Zeynep caccerà infatti via di casa Bayram, che troverà per un po’ ospitalità a casa di Mehdi. Le insidie non saranno però finite qui…

My Home My Destiny, trame: Mehdi sempre più ossessivo con Zeynep

L’apice della tensione verrà infatti raggiunto quando, incapace di accettare la fine del suo matrimonio con Zeynep, Mehdi devasterà con una mazza l’automobile aziendale che Barış Tunahan (Engin Öztürk) avrà appena concesso di utilizzare alla donna. Un vero e proprio segnale pericoloso, che raggiungerà il livello massimo di allerta quando, dato il folle gesto, Zeynep denuncerà Mehdi alla polizia e farà emettere un mandato restrittivo nei suoi confronti che gli impedirà di avvicinarsi a lei.

In primis, Mehdi se la darà a gambe levate ed eviterà di andare in commissariato per dare la sua versione dei fatti; come se non bastasse, nelle ore successive, si introdurrà a casa di Bariş e, dopo averla narcotizzata con del cloroformio, rapirà Zeynep. Tali accadimenti faranno comprendere a Sakine che ha sbagliato tutto con la figlia…

My Home My Destiny, spoiler: Sakine si sente in colpa

Come avrà modo di confessare a Nermin, Sakine dirà infatti di avere “costretto” la figlia a sposare Mehdi poiché le ricordava il padre, un uomo buonissimo che fin da subito si era opposto alla sua unione con Bayram, unione che poi lei ha voluto celebrare a tutti i costi. Con le lacrime agli occhi, Sakine ammetterà quindi di essersi sbagliata sul conto di Mehdi e prometterà che da quel momento in avanti farà il possibile per allontanarlo da Zeynep.

Si tratta di parole che assumeranno un maggiore significato quando Sakine apprenderà che Mehdi ha rapito Zeynep. Alla donna non resterà dunque altro da fare se non ricorrere alla preghiera: chiederà scusa a Dio per la cattiva madre che è stata, sia con Zeynep e sia con Gülbin, la figlia di cui non ha notizie da diversi anni e che non ha mai più cercato…