My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep fa la conoscenza di Savaş, il fratello di…

Una new entry caratterizzerà le prossime puntate italiane di My Home My Destiny, che come già sapete continuerà ad andare in onda ogni sabato e ogni domenica su Canale 5. Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) farà infatti la conoscenza di Savaş (Kaan Altay Köprülü), il fratello minore del suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk). Un incontro che avverrà in circostanze non proprio idilliache…

My Home My Destiny, news: Bariş aiuta Zeynep a fuggire da Mehdi

La storyline si svilupperà nel momento in cui, tramite alcuni filmati della videosorveglianza, Bariş metterà Zeynep al corrente del fatto che l’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) ha completamente distrutto la macchina aziendale che le aveva appena donato.

Spaventata anche per via della recente morte di Müjgan (Zeynep Kumral), uccisa a sangue freddo dall’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), Zeynep comincerà a considerare ossessivo l’atteggiamento di Mehdi nei suoi confronti e deciderà di denunciarlo alla polizia, facendo tra l’altro emettere un ordine restrittivo nei suoi confronti.

La reazione di Mehdi non tarderà dunque ad arrivare: appreso che non può avvicinarsi a Zeynep, Mehdi si darà alla fuga e si rifiuterà di seguire la polizia in commissariato per appurare le sue responsabilità nella distruzione della macchina di Zeynep. Data la mancanza di notizie del suo ex, la Göksu dovrà quindi ricorrere all’aiuto di Bariş, che le prometterà di darle ospitalità in un luogo sicuro…

My Home My Destiny, trame: Zeynep scopre che Bariş ha un fratello

Una circostanza che spingerà Bariş ad aprirsi ancora di più con Zeynep, tant’è che le confiderà di avere un fratello, Savaş, che vive insieme a lui (e non solo una sorella residente all’estero di cui già sapevamo). Tuttavia, appena comincerà a parlare del parente, il tono di voce di Bariş si rattristerà: a causa di una caduta, avvenuta quando era soltanto un bambino, Savaş ha perso infatti il controllo della parte sinistra del proprio corpo ed è costretto, ormai da anni, a muoversi attraverso una sedia a rotelle.

Una condizione che avrà reso Savaş irascibile, soprattutto dal giorno in cui è morta la madre, ossia l’unica persona in grado di confortarlo e di capirlo. Non a caso, Bariş ammetterà di non avere uno splendido rapporto con Savaş, incapace di perdonargli gli anni che è stato lontano da lui per farsi un nome come avvocato. Una fratellanza conflittuale che Mehdi avrà modo di toccare subito con mano…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep fa la conoscenza di Savaş

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Bariş deciderà di portare Zeynep a casa sua, dove abita anche Savaş. Una volta arrivata sul posto, la donna avrà dunque modo di assistere ad una vera e propria crisi di nervi di Savaş, che starà buttando tutto per aria all’interno della sua stanza pur di attirare l’attenzione su di sé. Una crisi innescata dal rifiuto del giovane di prendere le medicine, come la sua badante avrà modo di raccontare a Bariş.

Zeynep affronterà dunque di petto la situazione e, non mostrandosi per niente intimorita, "sfiderà" Savaş con l'intelligenza, convincendolo sia a prendere le medicine e sia a scendere in giardino per cenare insieme a lei e Bariş. Risvolto che colpirà tantissimo l'avvocato Tunahan, ma che farà anche da preludio ad un colpo di scena abbastanza teso…