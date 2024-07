My Home My Destiny: Zeynep e il “regalo di addio” di Mehdi | Anticipazioni

Altro momento difficile in arrivo per Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Archiviato il suo matrimonio difficile, la donna dovrà infatti fare i conti con un regalo di addio inaspettato da parte dell’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol)…

My Home My Destiny, news: Mehdi in carcere, ecco perché

La storia prenderà il via nel momento in cui Mehdi sarà in carcere. L’uomo verrà infatti arrestato in seguito al rapimento di Zeynep e dovrà restare tra le sbarre per almeno un mese, ossia fino al giorno della condanna definitiva emanata dal giudice.

Per paura che l’ex possa ritornare a piede libero da un momento all’altro, Zeynep non riuscirà a vivere la sua vita con la giusta spensieratezza. In più di un’occasione verrà colta, infatti, da diverse crisi di panico, che per fortuna riuscirà a “sedare” anche grazie all’aiuto di Barış Tunahan ( Engin Öztürk), il quale deciderà di starle vicino nella difficile ripresa. Nel frattempo, Cemile (Elif Sönmez) capirà di dover fare il possibile per evitare che Mehdi possa tentare di riavvicinarsi a Zeynep e si farà venire un’idea…

My Home My Destiny, trame: Cemile vuole che Mehdi sposi Benal

Approfittando del fatto che l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) ha appena dato alla luce la piccola Mujgan, Cemile si presenterà in carcere dal fratello Mehdi e gli farà presente che è giunto il momento di creare una famiglia vera e propria con la madre di sua figlia. In pratica, meravigliando con il suo discorso anche il neo marito Nuh (Fatih Koyunoğlu), Cemile suggerirà a Mehdi di contrarre matrimonio con Benal, sottolineando che soltanto in quel caso la donna potrà andare in carcere a fargli visita insieme alla sua piccolina.

Inizialmente restio ad agire in tal modo, Mehdi sembrerà dunque prendere in considerazione l’idea di Cemile, ma prima di darle una risposta in tal senso le chiederà di fargli un favore: consegnare il suo regalo d’addio a Zeynep! Condizione che Cemile si troverà costretta ad accettare…

My Home My Destiny, spoiler: il regalo di addio di Mehdi per Zeynep

In quello stesso pomeriggio, Cemile si presenterà quindi nello studio di Bariş e consegnerà a Zeynep il regalo di addio di Mehdi. Al suo interno, ci sarà una casa costruita con dei fiammiferi in legno, con allegata una lettera dello stesso Mehdi, intento a comunicarle che da quell’istante considera chiuso il loro rapporto e che non menzionerà mai più il suo nome.

Dopo questo commiato, Mehdi dirà a Cemile che può avviare i preparativi del matrimonio con Benal. Ma attenzione perché anche in questo caso non è affatto detta l'ultima parola…